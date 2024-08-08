Türkiye İtalya Voleybol Maçına Damga Vuran Egonu’nun Performansı Sosyal Medyayı Salladı
Türkiye İtalya Voleybol Maçına Damga Vuran Egonu’nun Performansı Sosyal Medyayı Salladı
Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı final maçında İtalya’ya 3-0 yenilerek final şansını kaybederken maça damga vuran isim İtalyan yıldız Egonu oldu. Türkiye İtalya maçının 24 sayı ile yıldızı olan Egonu’nun performansı bizleri ekran karşısında adeta çıldırttı.
Türkiye İtalya maçındaki performası ile sosyal medyada gündem olan isim Egonu hakkında atılan tweetlerden bazılarını sizler için derledik…
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