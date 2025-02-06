7 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hayatını düzene sokacaksın! Hemen her konuda şanslı olduğun bir Cuma gününe başlıyoruz. Adeta hayatının dönüm noktasındasın. Elin güçlenecek, maddi ve manevi anlamda kazanacaksın. İleriye odaklan, çünkü hedefin ne kadar büyük olursa o kadar çok kazanacaksın.

Önceliğin iş hayatında başarı ve finansal anlamda güçlenmek olmalı. Zira, Jüpiter'in yolunu açtığı bugün güçlü bağlantılar kurabilirsin. Yurt dışı bağlantıları ile iş hayatının seyrini değiştirebilirsin. Uluslararası boyutta işler yapıp adını duyurabilirsin. Önün bu denli açıkken belki de bazı riskleri de göze almalısın.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Ailen genişliyor, yakın zamanda eve bir bebek gelebilir. Mutluluğuna mutluluk katacak haberlerle aile bağların güçlenebilir, partnerinle aradanki bağ sağlamlaşabilir. Sevginin gücüyle hayata her zamankinden çok daha sıkı bağlanacak, mutlu yarınlara odaklanacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...