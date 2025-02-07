7 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
7 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyeti geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Usta isim, mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bırakırken geri kalanını 11 kişi arasında paylaştırdığı öğrenildi. Vasiyetinde Ferdi Tayfur'un kavgalı gittiği kızı Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un olmaması dikkat çekti. Detaylar 👇
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2025'in ilk aşk bombalarından biri olan Bülent Şakrak ve Burcu Kirman aşkı geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız son bulmuştu. 1 Ocak günü Şakrak'ın sosyal medya paylaşımıyla duyurduğu yeni ilişkisi bir ayın ardından bitmişti. İlişkileri ilk öğrenildiğinden bu yana 22 senelik yaş farkı ile gündeme oturan çift ayrılığıyla da çok konuşuldu. Bülent Şakrak ayrılıkla ilgili sessizliğini sürdürürken Burcu Kirman'ın büyük göndermeler barındıran o paylaşımı kafaları karıştırdı! Gelin detaylara bakalım...
Aşk hayatını yakından takip ettiğimiz Danla Bilic 2024 senesinde sürpriz bir isimle yaşadığı ilişkiyle gündeme oturmuştu. Emirhan Çakal isimli rapçiyle aralarındaki yaş farkından tutun da paylaşımlara kadar birçok detay olay olmuş fakat bu ilişki de pek uzun sürmemişti. Rapçi Çakal'ın ayrılık sonrası çıkarttığı "Damlarsın" şarkısı ister istemez duyan herkesin aklına eski sevgilisi Danla Bilic'i getirmişti. Çakal bu iddiaları yalanlarken Danla Bilic aylar sonra şarkının kendisine yazıldığını söyledi.
Kızları Lalin ve Leyla ile sık sık tatile çıkıp onlarla kaliteli vakitler geçirmeyi önceleyen ünlü çiftimiz Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, daha öncelerde paylaştıkları sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmişti. Ünlü çiftimiz, güzel kızlarıyla birlikte çıktıkları Maldivler tatilinden döndü. O anlar Tolga Bozduman'ın objektiflerine yansıdı.
Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Derya Şensoy, yeni aşkıyla yine çok konuşulacak. Şensoy geçtiğimiz sene iş insanı Celal Can Algül ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırarak herkesi şaşırtmıştı. Evlenmeleri beklenen çiftin sessiz sedasız ayrılması magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ayrılığın ardından bir süre yalnız kalan Derya Şensoy sonunda kalbini yeni birine açtı. Hem de meslektaşına... Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Gerek yaptığı kombinler gerekse de gündem olan açıklamalarıyla sık sık gördüğümüz Didem Soydan, yalnızca moda ve güzellik ile ilgili açıklama yapmıyor. Gündeme yönelik konuşmaları ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Soydan'ı açık sözlülüğü ve eleştirel üslubuyla da görüyoruz. Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Sokak hayvanlarına olan hassasiyetiyle tanıdığımız Soydan, bir kulübe üzerinden güvenlik görevlisiyle arasında geçen diyaloğu takipçileriyle paylaştı. Sistem eleştirisini dile getiren Soydan ''işin içerisinden'' çıkamadı.
Amerika'dan İstanbul'a dönüşüyle son günlerde ilgi odağını üzerine çeken Saadet Işıl Aksoy'un boşanma arifesinde olduğu iddia edilmişti. Son dönemlerde güzel sesiyle ön plana çıkan Hande Subaşı'nı ise ''Alparslan Büyük Selçuklu'' dizisiyle ekranlarda görüyoruz. Birbirine ikiz kardeş misali benzeyen Hande Subaşı ve Saadet Işıl Aksoy, bir araya geldi. Ünlü güzeller samimi ve esprili bir paylaşıma imza attıkları bir selfie'yi takipçileriyle paylaştı.
Kahtalı Mıçe sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Bir süredir tedavi gören sanatçı hasta yatağından paylaştığı videoyla sevenlerine seslendi. “Dualarınızı eksik etmeyin” diyen Arabesk ve halk müziğinin sevilen ismi, hem sağlık durumuna dair bilgi verdi hem de 6 Şubat depremlerinde kaybedilen canları unutmadığını dile getirdi.
Arjantin’de bir süredir kayıp olan Türk tiyatro oyuncusu Nedim Serkan Durak’tan acı haber geldi. Oyuncunun hayatını kaybettiği, Nazım Hikmet Kültür Merkezi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Durak’ın kaybolmadan önce arkadaşlarına veda e-postaları gönderdiği öne sürüldü.
Dilan Polat son paylaşımıyla yine gündemi salladı. Aylardır yargı süreci devam eden ve cezaevinde zor günler geçiren Polat sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kez şubeleriyle ilgili iddialara ve kendisine yönelik yapılan girişimlere sert çıktı. Kendisini taklit edenlere ve yerini almaya çalışanlara gözdağı veren Dilan Polat adeta meydan okudu. “Ben Dilan Polat’ım, siz X bir isimsiniz!” dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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