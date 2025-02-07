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Kemoterapi Gören Kahtalı Mıçe’nin Hasta Yatağındaki Son Hali Sevenlerini Korkuttu!

Kemoterapi Gören Kahtalı Mıçe’nin Hasta Yatağındaki Son Hali Sevenlerini Korkuttu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 13:12

Kahtalı Mıçe sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Bir süredir tedavi gören sanatçı hasta yatağından paylaştığı videoyla sevenlerine seslendi. “Dualarınızı eksik etmeyin” diyen Arabesk ve halk müziğinin sevilen ismi, hem sağlık durumuna dair bilgi verdi hem de 6 Şubat depremlerinde kaybedilen canları unutmadığını dile getirdi.

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Asıl adı Mustafa Aslan olan ve “Kahtalı Mıçe” lakabıyla tanınan sanatçının sağlık sorunlarıyla uğraştığı bir süredir biliniyor. Geçtiğimiz aylarda ses sanatçısı Onur Akay’ın “Gırtlak kanseri oldu, ekonomik sıkıntılar yaşıyor” iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Asıl adı Mustafa Aslan olan ve “Kahtalı Mıçe” lakabıyla tanınan sanatçının sağlık sorunlarıyla uğraştığı bir süredir biliniyor. Geçtiğimiz aylarda ses sanatçısı Onur Akay’ın “Gırtlak kanseri oldu, ekonomik sıkıntılar yaşıyor” iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ancak Kahtalı Mıçe kısa süre sonra bu iddiaları yalanladı. Sevenlerini rahatlatan açıklamasında, “Gırtlak kanseri olduğum doğru değil. Ancak sağlık problemlerim var. İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle tespit edildi. Bu yüzden kemoterapi tedavisi görüyorum. Tedavi sürecim devam ediyor, biraz yorgunum ama iyiyim. Lütfen asılsız haberlere inanmayın” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Kahtalı Mıçe kısa süre sonra bu iddiaları yalanladı. Sevenlerini rahatlatan açıklamasında, “Gırtlak kanseri olduğum doğru değil. Ancak sağlık problemlerim var. İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle tespit edildi. Bu yüzden kemoterapi tedavisi görüyorum. Tedavi sürecim devam ediyor, biraz yorgunum ama iyiyim. Lütfen asılsız haberlere inanmayın” ifadelerini kullanmıştı.

Kahtalı Mıçe 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hastane yatağından bir video paylaşarak takipçilerine seslendi. Depremde hayatını kaybedenleri anan sanatçı birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Kahtalı Mıçe 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hastane yatağından bir video paylaşarak takipçilerine seslendi. Depremde hayatını kaybedenleri anan sanatçı birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

“Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracagız zaman alır ama inanırsak yaparız. ” dedi.

“Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracagız zaman alır ama inanırsak yaparız. ” dedi.

Aynı zamanda sağlık durumu hakkında da kısa bir açıklama yapan usta sanatçı “Hastanede tedavideyim dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz” diyerek sevenlerinden manevi destek istedi.

Aynı zamanda sağlık durumu hakkında da kısa bir açıklama yapan usta sanatçı “Hastanede tedavideyim dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz” diyerek sevenlerinden manevi destek istedi.
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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