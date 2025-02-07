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Veda Mesajı Göndermiş! Arjantin’de Kayıp Olan Oyuncu Nedim Serkan Durak’tan Acı Haber

Veda Mesajı Göndermiş! Arjantin’de Kayıp Olan Oyuncu Nedim Serkan Durak’tan Acı Haber

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 11:28

Arjantin’de bir süredir kayıp olan Türk tiyatro oyuncusu Nedim Serkan Durak’tan acı haber geldi. Oyuncunun hayatını kaybettiği, Nazım Hikmet Kültür Merkezi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Durak’ın kaybolmadan önce arkadaşlarına veda e-postaları gönderdiği öne sürüldü.

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Bir süredir Arjantin’de yaşayan oyuncu Nedim Serkan Durak geçtiğimiz günlerde kaybolmuş, ailesi ve arkadaşlarının endişeli bekleyişi devam ediyordu.

Bir süredir Arjantin’de yaşayan oyuncu Nedim Serkan Durak geçtiğimiz günlerde kaybolmuş, ailesi ve arkadaşlarının endişeli bekleyişi devam ediyordu.

Ancak üzücü haber bugün geldi. Arjantin polisi tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ederken, Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Durak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ancak üzücü haber bugün geldi. Arjantin polisi tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ederken, Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Durak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

“Nazım dostu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” sözleriyle yapılan açıklama sanat dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

“Nazım dostu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” sözleriyle yapılan açıklama sanat dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

Oyuncunun kaybolmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar ise yürek burktu. Durak’ın son seyahati öncesinde Türkiye’den iki ve Buenos Aires’ten bir olmak üzere üç arkadaşına veda e-postası gönderdiği ve bu mesajlarda hayatına son vermeyi düşündüğünü yazdığı iddia edildi.

Oyuncunun kaybolmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar ise yürek burktu. Durak’ın son seyahati öncesinde Türkiye’den iki ve Buenos Aires’ten bir olmak üzere üç arkadaşına veda e-postası gönderdiği ve bu mesajlarda hayatına son vermeyi düşündüğünü yazdığı iddia edildi.

55 yaşındaki tiyatro oyuncusunun Arjantin’in Mendoza bölgesine gitmek üzere yola çıktığı ancak o günden sonra kendisinden haber alınamadığı belirtilmişti. Yetkililer kaybolduğunun bildirilmesinin ardından arama çalışmalarını hızlandırmıştı ancak ne yazık ki oyuncudan gelen haber umutları söndürdü.

55 yaşındaki tiyatro oyuncusunun Arjantin’in Mendoza bölgesine gitmek üzere yola çıktığı ancak o günden sonra kendisinden haber alınamadığı belirtilmişti. Yetkililer kaybolduğunun bildirilmesinin ardından arama çalışmalarını hızlandırmıştı ancak ne yazık ki oyuncudan gelen haber umutları söndürdü.
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Durak’ın ölümüne dair detaylar henüz netleşmezken olayla ilgili resmi makamların açıklama yapması bekleniyor.

Durak’ın ölümüne dair detaylar henüz netleşmezken olayla ilgili resmi makamların açıklama yapması bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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