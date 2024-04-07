7 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
7 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'in görünüşünde yaptığı radikal değişiklikler hayranlarını şaşırttı. Ünlü sanatçının son paylaşımı dillere düştü.
Kıvanç Tatlıtuğ ile küs olduğu düşünülen Çağatay Ulusoy, muhabirlerin Kıvanç Tatlıtuğ sorularına verdiği cevap ile kafaları fena karıştırdı.
Yediği, içtiği, gezdiği, paylaştığı her şey olay olan Hande Erçel'in en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi de estetikleri biliyorsunuz ki. Ancak geçtiğimiz saatlerde Arzu Sabancı'nın paylaşımından sonra Hakan Sabancı'nın geçirdiği evrim Hande Erçel'i adeta solladı.
Komedi sektörünün duayen isimlerinden biri olan Cem Yılmaz, X hesabında paylaştığı abone çağrısı ile gündeme geldi.
Bir zamanlar moda programlarıyla gündemimizen düşmeyen Kemal Doğulu, "benim Kadir diye bir kardeşim yok" dediği Kadir Doğulu ile barışma şartını açıkladı!
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Yıllar boyunca Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri olan, herkesin tanıdığı ünlü oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'deki evinde rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede tetkikler sonucu beynine pıhtı attığı öğrenilen Alço'nun eşi Bucu Alço'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
Türkücü İzzet Yıldızhan, bundan 2 yıl önce kadın sanatçıların sahne kostümleri hakkında yaptığı yorumlarla epey eleştirilmişti. "Külotla sahneye çıkmasınlar" lafları hala unutulmayan Yıldızhan, teknede yarı çıplak bir şekilde şarkı söylerken video çekti. Ece Seçkin de bunun üstüne kendini tutamayıp cevap verdi...
Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Cansu Taşkın, sosyal medyada paylaştığı başörtülü fotoğrafıyla dikkat çekti. Ardından gelen "Kızılcık Şerbeti" yorumuna sesiz kalmayan Taşkın'ın cevabı "yeşil ışık mı?" diye düşündürdü.
NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde partner olan Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu gecelerde yakalandı. İklinin dizi aşkı gerçeğe mi dönüştü?
Sosyal medya paylaşımlarıyla tüm isyanını kendisini takip edenlere duyuran ve "bu kadarı da olmaz artık" dediği şeylerle gündeme gelen Armağan Çağlayan, yine ekonominin durumu yüzünden sinirlerine hakim olamadı. Bayram için belirlenen fiyat listesini görünce sinirlenen Çağlayan "Cozutmayın" dedi.
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Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Nuri Alço'nun birdenbire rahatsızlanıp yoğun bakıma kaldırılması herkesi şoke etmişti. Beyninde pıhtı attığı öğrenilen Alço'nun sağlık durumu merak edilirken, bu duruma nasıl bir rahatsızlığının sebep olduğu da araştırılıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duruma ilişkin açıklama geldi.
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, eskiden meslektaşı olan ancak şimdilerde siyasi kimliğiyle ön plana çıkan Mehmet Aslan'la aşk yaşıyor bildiğiniz gibi. İkili bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yürütüyor. Son olarak Umre'den fotoğraf paylaşan Mehmet Aslan, sevgilisi Ayça Ayşin Turan'a soruldu. Turan ise kaçamak cevabıyla konuyu değiştirdi.
Yaptığı enteresan ruhani çalışmalarla (kapandığı inzivayı hatırlayanlar ne demek istediğimi anlatı), aşk hayatıyla ve açıklamalarıyla magazinde sıklıkla yer verdiğimiz isimlerden bir tanesi Çağla Şıkel. Yıllardır ekran önünde olan isimlerden biri Çağla Şıkel, haliyle değişimine de şahitlik ediyoruz. Kendisinin son videosundaki dudakları ise hepimize küçük çaplı bir şok yaşatmayı başardı.
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