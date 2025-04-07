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7 – 13 Nisan 2025 Haftanın Yantra ve Kristali

etiket 7 – 13 Nisan 2025 Haftanın Yantra ve Kristali

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 12:01

Albız yantra 8989 sayı sekansı ile Satürn ve Mars'ın enerjisini doğum haritalarımızda güçlendirerek yükseltir. Maruz kaldığımız olumlu olumsuz tüm düşünce ve enerjilere karşı aynalık görevi yaparak aynı şekilde enerji akışını yansıtır. Şu anla birlikte maruz kaldığım olumlu olumsuz tüm enerjileri aldığım ve gönderildiği kanaldan geri gönderiyor dengeleniyorum. Toprak grupları Boğa Başak ve Oğlak burçları için uygun bir yantradır. Diğer burç mensupları için haritaları incelendikten sonra kullanıp kullanılamayacağı belirlenir. Oniks ve Gümüş olarak kişiye özel gezegen saatleri ile kişiye özel hazırlanır.

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Septaryan, iç boşlukları veya çatlakları olan konkresyonları ifade eden bir terimdir.

Septaryan, iç boşlukları veya çatlakları olan konkresyonları ifade eden bir terimdir.

Bu eşsiz mineral, Dünya'nın Kretase Dönemi'nde, yaklaşık 50 ila 70 milyon yıl önce oluşmuştur. O dönemde deniz yaşamı, büyük volkanik patlamalar tarafından üretilen erimiş tortuya ilgi duymuş; zamanla bu deniz yaşamı ölmeye başlayınca, kimyasal bileşimleri tortul kayaçla zenginleşmiş ve günümüzde gördüğümüz nodüller oluşmuştur. Okyanuslar çekilmeye başladıkça, içindeki su kısa sürede kurumuş ve çatlaklar oluşmuştur. Ölü deniz yaşamındaki kimyasallar sonunda kristalleşerek Aragonit 'kabukları' ve druzy Kalsit kristalleri oluşturmuştur. Septeryan nodüllerinin çoğu, bir zamanlar Meksika Körfezi'nin uzandığı Utah'tan ve benzer koşullar altında oluşan Madagaskar'dan gelmektedir.

Anlam ve Enerji 

Septeryan Nodül, kişinin Dünya Ana ile olan bağlantısını güçlendiren ve besleyici enerjisini uyandıran güçlü bir topraklama taşıdır. Bu taşla çalışırken, kişinin kök çakrası aktive olur ve yaşam gücü enerjisi vücuda kanalize edilir. Bu enerji, kişinin çakra sütununun yeniden hizalanmasına yardımcı olan üç güçlü mineralin birleşiminden kaynaklanmaktadır. Taşla bağlantı kuran kişi, 'içsel bir uyanış' yaşayabilir ve köklü değişimlere, eski alışkanlıklarının yerini alacak yeni alışkanlıklara yönelme fırsatı bulabilir. Septeryan, hayatında önemli değişiklikler geçiren herkes için mükemmel bir yardımcıdır ve duygusal bedenin tamirine katkıda bulunabilir. Bu taşı günlük olarak taşımak, kişinin içten dışa doğru iyileşmesine yardımcı olacak koruyucu bir kalkan sağlar. Bu süreç uzun ve zorlu olabilir, ancak kişi duygusal bedenini tam olarak onarabilir ve mevcut travmalarını aşabilir.

Septeryan

Bu güçlü kristal, geçmiş yaşam enerjisine ve anılarına erişmeyi kolaylaştırır. Üçüncü göz üzerinde bu taşla meditasyon yapmak, kişinin hafızasını güçlendiren vizyonlar elde etmesine yardımcı olabileceği gibi, mevcut yaşamına dair daha derin bir anlayış da kazandırabilir. Septeryan, kişiye rüyalarını geliştirme ve henüz deneyimlemediği bir canlılık sağlama potansiyeli sunar. Gerçek potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için bu taşı ev ya da iş yerinizin kapıyı görecek şekilde konumlanmasına özen gösterin. Arındırılma işlemi sadece temiz içme suyu ve paçuli tütsüsü ile yapılmaktadır. 

Kristal Eşleştirme 

Enerji çıkışını ve titreşim gücünü artırmak için bu taşı Kuvars ile eşleştirmeyi deneyebilirsiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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