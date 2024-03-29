6 Şubat'ın Yaralarını Sarmaya Devam Ederken: Deprem Sonrası Yardım Sürecinde Büyük Şirketlerin Katkısı

Anadolu toprağının sürdürülebilirliği için de çalışan Knorr, Türk mutfağının tatlarının gelecek nesillere ulaşmasını önemseyerek sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsiyor; bu amaçla, 2015 yılından beri ürünlerinde kullandığı sebze ve baharatların yüzde 100’ünü sürdürülebilir yöntemlerle temin etmek amacıyla Türkiye’de 25 tedarikçi ve 4000 çiftçi ile el ele çalışıyor. Türk üreticilere sürdürülebilir tarım konusunda rol model olmak için onlara eğitimler veriyor, tedarikçilerine rehberlik ediyor. Knorr, Türkiye’deki tüm paydaşları ile Türkiye’nin lezzet mirasını geleceğe taşıyor.
Unilever Türkiye Hakkında
İsmindeki “Türk” ifadesini Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla almış olan Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. tamamına yakını Türk çalışanlarıyla Çorlu ve Konya’da bulunan 4 fabrikasında ürettiği ve ihraç ettiği ürünler aracılığıyla Türkiye’nin gıda, dondurma, güzellik/sağlık, kişisel bakım ve ev bakım alanındaki ihtiyaçlarına dünya kalite standartlarındaki ürünleri ile yanıt veriyor. Aynı zamanda ülke sanayisine ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. Unilever küresel ölçekte ise; 200’e yakın ülkede, 400’den fazla markayla her gün 3,4 milyar insana hizmet veren, Londra borsasına kayıtlı, Hollanda-İngiltere menşeli, yüzde 100 halka açık, yüzbinlerce insanın hisselerine sahip olduğu şeffaf bir şirkettir.