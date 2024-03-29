6 Şubat'ın Yaralarını Sarmaya Devam Ederken: Deprem Sonrası Yardım Sürecinde Büyük Şirketlerin Katkısı

Knorr, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerinden yola çıkılarak belirlenmiş beslenme kriterlerini gözeterek afet durumlarına özel Mercimekli Erişte Aşı’nı geliştirdi. Enerji içeriğinin %18’i protein kaynaklarından gelen Knorr Mercimekli Erişte Aşı, sahip olduğu besin değerleri ile afetlerden etkilenen bireylerin protein, lif ve sıvı alımına katkıda bulundu. Depremin ilk gününden itibaren 2 milyon porsiyon ürün desteğinde bulunan Knorr'un afet durumlarına özel olarak geliştirdiği Mercimekli Erişte Aşı AFAD koordinasyonuyla konteyner kentlere ulaştırıldı.

Bunların yanında Kızılay ve AFAD yönlendirmesiyle Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Maraş ve Gaziantep’te bulunan aşevlerinde her gün 1700 kişiye sıcak çorba sağlayan Knorr, bu illerde valiliklerin koordinasyonu ve ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmesiyle oluşturulan güzergahlarda da mobil çorba aracıyla her gün 1500 kişiye sıcak çorba ulaştırdı.