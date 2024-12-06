6 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
6 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Ülkemizin en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor, her sezonunda birbirinden başarılı isimleri birbiriyle yarıştırmış ve geniş kitlelerce beğeniyle takip edilmişti. Günümüzde yıldızı parlayan birçok ismi de bu yarışmayla tanımıştık. Hilmi Cem İntepe de bu isimlerden birisi. Kendisi Survivor'da başarısını ortaya koymuş ve sempatik tavırlarıyla birçok izleyicinin kalbini kazanmayı başarmıştı. İntepe bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Pırıl Atasev'e evlilik teklif etti. Çiftin mutluluğu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
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Türk müzik sektörünün en sıra dışı ve sevilen sanatçılarından bir tanesi şüphesiz ki Mabel Matiz. Gerek klipleri gerek kombinleri ile ilgi çeken ve sık sık magazin gündeminde yerini alan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz saatlerde yeni şarkısı Cicim Sarhoş'un klibinin yayınlandığını duyurdu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Mabel Matiz'in izleyenlere nostalji yaşatan yeni klibi sosyal medya kullanıcılarından övgü topladı.
Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Necla karakterinin ardından yıldızı parlayan ve günümüzde birçok dizi ve film projesinde yer alan oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girdiği oyuncu Bırak Özçivit ile sıkça magazin gündeminin odağına girmeyi başarıyor. Her yaptıkları ayrı bir olay olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti en son evlerinin salon dekorasyonlarıyla gündeme gelmişti. Fahriye Evcen, bir hevesle paylaştığı 'ev pozları'nın ardından fena nazara geldi. Moskova tatilinde olan güzel oyuncu, parmağını sakatladı. Evcen, bu üzücü kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Gülşen'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu desek yeri! Kimi zaman sahne kombinleri ile eleştirilen Gülşen, kendi bildiğini okumaktan hiç vazgeçmeyen nadir isimlerden biri. Geçtiğimiz saatlerde son konserinden pozlar paylaşan Gülşen, yine hem sahne kombini hem performansı ile övgü yağmuruna tutuldu!
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat 10 ay sonra tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden hatta fazlasıyla devam eden Dilan Polat'ın paylaşımları da tepki çekmişti tabii. Ünlü isim bu kez de çarşafa girip 'Sülaleyi birbirine kattıktan sonra cuma kur'anı okutan yengem' notunu düştüğü bir paylaşım yaptı. Polat'ın paylaşımı topa tutuldu.
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Yıl boyu merakla beklenen Spotify 2024 Wrapped listeleri geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı 'Cıstak' olmuştu hatırlarsanız. Ünlü şarkıcı Aydilge ise Cıstak şarkısının sözlerinden ve bu şarkının yılın en çok dinlenen parçası olmasından rahatsız olduğunu dile getiren bir paylaşım yapmıştı. Cıstak'ın yapımcısı İbrahim Tilavet ise Aydilge'yi eleştirdiği bir paylaşım yaptı. Aydilge'den Tilaver'e kapak niteliğinde yanıt geldi.
Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'yı illaki tanıyorsunuzdur. İkili, ilişkilerinin başladığı günden bu yana birçok eleştiri ve olumsuz yorumun da odak noktası haline geldi Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen GQ ödül töreninde 'Yılın Hype'ı'' ödülünü alan Mert Demir, Cüneyt Özdemir'in de olumsuz eleştirilerine maruz kalmıştı. Magazin Burada muhabirleri tarafından bir mekan çıkışında yakalanan Serenay Sarıkaya'ya sevgilisine yöneltilen bu olumsuz eleştiriler sorulunca ünlü isim sakinliğini bozmamaya çalışarak, soruyu geçiştirdi. Güzel oyuncunun gerginliği yüzünden okunuyordu.
Oskar Ödüllü, Altın Küre Ödülü adaylığı bulunan Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Marisa Tomei'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu özellikle Örümcek Adam: Eve Dönüş filminde May Parker karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ünlü oyuncu 60. yaşını kutladı. 60 yaşında gençlere taş çıkartan bir görünüme sahip olan Marisa Tomei'nin görünümü sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül geçtiğimiz yıl bir konserinde annesinin alzheimer hastası olduğundan bahsetmiş ve annesinin kendisini hatırlamadığını söyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Mahsun Kırmızıgül, annesi için "Bu güne kadar yapmış olduğum eserlerin, filmlerin gerçek kahramanı olan anneme teşekkür ederim." açıklamalarında bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile geçtiğimiz saatlerde annesinin vefat haberini duyurdu.
Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle kısa süreliğine de olsa ekranlara geri dönen Pelin Akil geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti. Bir süredir Anıl Altan'la boşanma iddialarıyla adından bahsettiren çiftimizden geçtiğimiz günlerde o haberleri yalanlamıştı. Sık sık yaptığı açıklamalarla dillere düşen Akil yine akıl tutulması yaşatan itiraflarda bulundu. Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri isimli YouTube programına konuk olan Pelin Akil'in hamilelikte neye aşerdiğini duyunca ufak çaplı bir şok yaşayacaksınız. İşte detaylar...
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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