5 Nisan Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
5 Nisan Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 5 Nisan Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Türkiye geçtiğimiz günlerde bir yerel seçimi geride bıraktı. Bu süreç hem öncesinde hem sonrasında tüm ülkeyi birçok açıdan etkiledi. Sandıktan şaşırtan sonuçların çıktığı seçimde bazıları mutluluğunu farklı biçimlerde yaşadı.
Dün Keçiören Belediyesi’nin devir teslim töreninde eski yönetimde kaldırılan T.C. tabelası yeniden asılmıştı. Bugün ise Mamak Belediyesi’nin devir teslim töreninde aynı heyecanla ve sevinçle T.C. tabelası takıldı.
Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Ancak bazı sandıklar için itirazlar yapıldı. DEM Parti'nin 906 oy farkı ile kazandığı Halfeti'de AK Parti’nin itirazı üzerine seçimlerin yenilenmesine kararı verildi.
31 Mart Yerel Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi’nin adayı Şerif Ün, Samsun’un Kavak ilçesinin belediye başkanı seçildi. Ancak makam aracının kendisine teslim edildiği anların görüntüleri gündem oldu.
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’un seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy Rıhtım’da kurduğu iftar çadırı, seçimden hemen sonra kaldırıldı.
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Siyasilerin sosyal medya hesaplarının olmazsa olmazı dini ve milli günlerde seçmenlerle bu önemli tarihlerin önemini hatırlatmak ve takipçilerini tebrik etmektir. CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu da İslam aleminin kutsal gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'ni kutladı. Ancak tasarım olsun, ünlü aktörün çizdiği imajla tezatlığı olsun insanlara bi' garip geldi.
AK Parti'nin itirazı üzerine seçimlerin yenilenmesine karar verilen Ardahan'da sürpriz bir karar verildi. CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek.
Balıkesir’in Altıeylül ve İvrindi ilçe sınırlarında bulunan Sarıalan Mahallesi’nde CVK Maden İşletmeleri’nin projesine bölge halkı karşı çıkmasına rağmen onay verildi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın mazbata törenine gölge düştü. Törende, MHP Meclis Üyesi Alparslan Karaaslan, 76 yaşındaki CHP'li Meclis üyesi Zülfikar Bal'a kafa atarak burnunu kırdı.
TÜRGEV'in iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'taki yangın faciasına ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne değindi.
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Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde, husumetli iki grup arasında borç- alacak nedeniyle döner bıçağı, sopa ve silahların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 43 yaşındaki Halil Deveci yaşamını yitirdi, 2'si polis 10 kişi yaralandı.
Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta kimyasal içeren toprağın altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Yerel seçimin üzerinden neredeyse 1 hafta geçmesine rağmen seçim gündemi durulmuyor. Özellikle sandıktan çıkan beklenmedik sonuç, insanların tam olarak ne tepki verecekleri konusunda kafa karışıklığı yaşamasına sebep oldu.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucunda kazananlar mazbatalarını almaya başladı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı binası talan edildi.
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