Erdal Beşikçioğlu'nun Facebook Akrabası İletisi Tadında Kadir Gecesi Paylaşımı Hazırlıksız Yakalattı

Siyasilerin sosyal medya hesaplarının olmazsa olmazı dini ve milli günlerde seçmenlerle bu önemli tarihlerin önemini hatırlatmak ve takipçilerini tebrik etmektir. CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu da İslam aleminin kutsal gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'ni kutladı. Ancak tasarım olsun, ünlü aktörün çizdiği imajla tezatlığı olsun insanlara bi' garip geldi.