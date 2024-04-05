Erdal Beşikçioğlu'nun Facebook Akrabası İletisi Tadında Kadir Gecesi Paylaşımı Hazırlıksız Yakalattı
Erdal Beşikçioğlu'nun Facebook Akrabası İletisi Tadında Kadir Gecesi Paylaşımı Hazırlıksız Yakalattı
Siyasilerin sosyal medya hesaplarının olmazsa olmazı dini ve milli günlerde seçmenlerle bu önemli tarihlerin önemini hatırlatmak ve takipçilerini tebrik etmektir. CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu da İslam aleminin kutsal gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'ni kutladı. Ancak tasarım olsun, ünlü aktörün çizdiği imajla tezatlığı olsun insanlara bi' garip geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Beşikçioğlu Kadir Gecesi için şöyle bir mesaj yayımladı.
Ardından sanat eseri bir görsel yükledi.
Tabii en az bu görsel kadar ilginç olan tepkiler de gecikmedi.
Barış anlamında.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Erdal başkanım😍