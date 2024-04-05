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Erdal Beşikçioğlu'nun Facebook Akrabası İletisi Tadında Kadir Gecesi Paylaşımı Hazırlıksız Yakalattı

Erdal Beşikçioğlu'nun Facebook Akrabası İletisi Tadında Kadir Gecesi Paylaşımı Hazırlıksız Yakalattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.04.2024 - 18:33

Siyasilerin sosyal medya hesaplarının olmazsa olmazı dini ve milli günlerde seçmenlerle bu önemli tarihlerin önemini hatırlatmak ve takipçilerini tebrik etmektir. CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu da İslam aleminin kutsal gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'ni kutladı. Ancak tasarım olsun, ünlü aktörün çizdiği imajla tezatlığı olsun insanlara bi' garip geldi.

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Beşikçioğlu Kadir Gecesi için şöyle bir mesaj yayımladı.

Beşikçioğlu Kadir Gecesi için şöyle bir mesaj yayımladı.

Ardından sanat eseri bir görsel yükledi.

Ardından sanat eseri bir görsel yükledi.

Tabii en az bu görsel kadar ilginç olan tepkiler de gecikmedi.

Tabii en az bu görsel kadar ilginç olan tepkiler de gecikmedi.
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Barış anlamında.

Barış anlamında.
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