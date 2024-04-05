Sosyal Medyada Kendi Tarzıyla Kıyafetler Diken Bir Tasarımcı Ekrem İmamoğlu Çantası Yaptı

Türkiye geçtiğimiz günlerde bir yerel seçimi geride bıraktı. Bu süreç hem öncesinde hem sonrasında tüm ülkeyi birçok açıdan etkiledi. Sandıktan şaşırtan sonuçların çıktığı seçimde bazıları mutluluğunu farklı biçimlerde yaşadı.