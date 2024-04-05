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Sosyal Medyada Kendi Tarzıyla Kıyafetler Diken Bir Tasarımcı Ekrem İmamoğlu Çantası Yaptı

Sosyal Medyada Kendi Tarzıyla Kıyafetler Diken Bir Tasarımcı Ekrem İmamoğlu Çantası Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 17:18

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Türkiye geçtiğimiz günlerde bir yerel seçimi geride bıraktı. Bu süreç hem öncesinde hem sonrasında tüm ülkeyi birçok açıdan etkiledi. Sandıktan şaşırtan sonuçların çıktığı seçimde bazıları mutluluğunu farklı biçimlerde yaşadı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gamze_sakarr
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Sosyal medyada kendi tarzında kıyafetler diken ve farklı tasarımlar yapan bir tasarımcı seçim sonucunu tasarımlarına taşıdı.

Sosyal medyada kendi tarzında kıyafetler diken ve farklı tasarımlar yapan bir tasarımcı seçim sonucunu tasarımlarına taşıdı.

Ekrem İmamoğlu çantası yapan genç tasarımcının çantası beğeni topladı, hatta nereden sipariş verebileceklerini soranlar oldu.

Ekrem İmamoğlu çantası yapan genç tasarımcının çantası beğeni topladı, hatta nereden sipariş verebileceklerini soranlar oldu.

İşte o video;

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