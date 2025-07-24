40 Derecede Vantilatöre Umut Bağlayanlar Şokta: “Boş İcat” Yorumu Ortalığı Karıştırdı!

Türkiye, yeni sıcaklık rekorlarına hazırlanırken pek çoğumuzun karşısından bir an bile ayırmadığı klimalar ve vantilatörler adeta hayata tutunmanın en iyi yolu oluyor. Uzmanlar, ülkemizin Temmuz sonu ve Ağustos başında Afrika kökenli o meşhur eyyam-ı bahur sıcaklıklarının etkisinde olduğunu söylüyor. Kimi illerde 40-45 dereye ulaşan sıcaklıklar hepimizi bayıltma noktasına gelmişken, sosyal medyanın vantilatörün 'Dünyanın en boş icadı' olduğuna dair paylaşımı tartışıyor.

Gelin, sıcakların en önemli gündemi vantilatöre bir kez de birlikte göz atalım...