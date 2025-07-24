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40 Derecede Vantilatöre Umut Bağlayanlar Şokta: “Boş İcat” Yorumu Ortalığı Karıştırdı!

40 Derecede Vantilatöre Umut Bağlayanlar Şokta: “Boş İcat” Yorumu Ortalığı Karıştırdı!

hava sıcaklık
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 17:36

Türkiye, yeni sıcaklık rekorlarına hazırlanırken pek çoğumuzun karşısından bir an bile ayırmadığı klimalar ve vantilatörler adeta hayata tutunmanın en iyi yolu oluyor. Uzmanlar, ülkemizin Temmuz sonu ve Ağustos başında Afrika kökenli o meşhur eyyam-ı bahur sıcaklıklarının etkisinde olduğunu söylüyor. Kimi illerde 40-45 dereye ulaşan sıcaklıklar hepimizi bayıltma noktasına gelmişken, sosyal medyanın vantilatörün 'Dünyanın en boş icadı' olduğuna dair paylaşımı tartışıyor. 

Gelin, sıcakların en önemli gündemi vantilatöre bir kez de birlikte göz atalım...

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İşte, @raskolibov kullanıcı adlı kişinin her şeyi başlatan o paylaşımı! 👇

İşte, @raskolibov kullanıcı adlı kişinin her şeyi başlatan o paylaşımı! 👇
twitter.com

Sıcakların düşmeni, bir rahat nefesin efendisi vantilatörün destekçileri ise bu sözlere bir hayli alındı. Kimileri 'klima da dokunuyor' diyerek vantilatörü savundu. Kimileri ise üzerine toz bile kondurmadı.

Adanalılar ve Antalyalılar da burada mı?👇

Adanalılar ve Antalyalılar da burada mı?👇
twitter.com

"O sırada bütün gün vantilatör ağabeyle biz"👇

"Bir sıcak basıyor..."👇

"Bir sıcak basıyor..."👇
twitter.com

"Tarihin en büyük icadıdır bizim için."👇

"Tarihin en büyük icadıdır bizim için."👇
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Vantilatör karşısında klimayı savunanlar da vardı tabii...👇

Vantilatör karşısında klimayı savunanlar da vardı tabii...👇
twitter.com

"sana denk gelinmez, sana çabalanır😏" 👇

"sana denk gelinmez, sana çabalanır😏" 👇

Galiba buraların Abdurrahman Çelebisi de vantilatör... 👇

Galiba buraların Abdurrahman Çelebisi de vantilatör... 👇
twitter.com

Serinlemek için de Bim'e koşun diyenler oldu!👇

Serinlemek için de Bim'e koşun diyenler oldu!👇
twitter.com

Elbet yeri doldurulamaz... 👇

Elbet yeri doldurulamaz... 👇
twitter.com
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"Gece vantilatör karşısında..."👇

"Gece vantilatör karşısında..."👇

Demek sıcak da herkese eşit davranmıyor: Baksanıza sorun bizdeymiş...👇

Demek sıcak da herkese eşit davranmıyor: Baksanıza sorun bizdeymiş...👇
twitter.com

"Babamın 2004’te aldığı vantilatörün son durum"👇

Hâlâ söyleyecek sözü var mı derken, beklenen oldu: "Fakir kliması"👇

Hâlâ söyleyecek sözü var mı derken, beklenen oldu: "Fakir kliması"👇
twitter.com

Şüphesiz... "Yerini hiçbir şey tutamaz"👇

Şüphesiz... "Yerini hiçbir şey tutamaz"👇
twitter.com
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Herkesin var bir derdi işte...👇

Herkesin var bir derdi işte...👇
twitter.com

Derken, dünyanın en boş ve gereksiz icadı tartışmasına bir yenisi daha eklendi.👇

Derken, dünyanın en boş ve gereksiz icadı tartışmasına bir yenisi daha eklendi.👇
twitter.com

Sahi, sizin oralar da sıcak mı? Peki, vantilatör tartışmasına sizin yorumunuz nedir?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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