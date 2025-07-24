40 Derecede Vantilatöre Umut Bağlayanlar Şokta: “Boş İcat” Yorumu Ortalığı Karıştırdı!
Türkiye, yeni sıcaklık rekorlarına hazırlanırken pek çoğumuzun karşısından bir an bile ayırmadığı klimalar ve vantilatörler adeta hayata tutunmanın en iyi yolu oluyor. Uzmanlar, ülkemizin Temmuz sonu ve Ağustos başında Afrika kökenli o meşhur eyyam-ı bahur sıcaklıklarının etkisinde olduğunu söylüyor. Kimi illerde 40-45 dereye ulaşan sıcaklıklar hepimizi bayıltma noktasına gelmişken, sosyal medyanın vantilatörün 'Dünyanın en boş icadı' olduğuna dair paylaşımı tartışıyor.
Gelin, sıcakların en önemli gündemi vantilatöre bir kez de birlikte göz atalım...
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İşte, @raskolibov kullanıcı adlı kişinin her şeyi başlatan o paylaşımı! 👇
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Adanalılar ve Antalyalılar da burada mı?👇
"O sırada bütün gün vantilatör ağabeyle biz"👇
"Bir sıcak basıyor..."👇
"Tarihin en büyük icadıdır bizim için."👇
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Vantilatör karşısında klimayı savunanlar da vardı tabii...👇
"sana denk gelinmez, sana çabalanır😏" 👇
Galiba buraların Abdurrahman Çelebisi de vantilatör... 👇
Serinlemek için de Bim'e koşun diyenler oldu!👇
Elbet yeri doldurulamaz... 👇
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"Gece vantilatör karşısında..."👇
Demek sıcak da herkese eşit davranmıyor: Baksanıza sorun bizdeymiş...👇
"Babamın 2004’te aldığı vantilatörün son durum"👇
Hâlâ söyleyecek sözü var mı derken, beklenen oldu: "Fakir kliması"👇
Şüphesiz... "Yerini hiçbir şey tutamaz"👇
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Herkesin var bir derdi işte...👇
Derken, dünyanın en boş ve gereksiz icadı tartışmasına bir yenisi daha eklendi.👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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