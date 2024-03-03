4 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iradeli ve disiplinlisin. Gücünü, Merkür ve Uranüs'ün zıt enerjilerinden alıyorsun. Tam da bu yüzden tutkularını, arzularını ve hırslarını kontrol altına almalısın. Haftaya düzenli ve özenli başlamak, planlarını aksamadan hayata geçirmek için bir harika bir yol olabilir. Zaman zaman zorlansan da göstereceğin irade karşısında sorunlara bile diz çöktüreceğine eminiz. Özellikle finansal konularda işleri kontrol altına almanın vakti geldi. Kazançlarını, yatırım ve ortaklı mülklerini denetleyerek bir plan çizmenin vakti geldi.

Günün kazananı sen olabilirsin! Doğru stratejiler ile iş hayatını da paranı da kolayca yönetmeye hazırsın. Fakat sosyal yaşantın için aynısını söyleyemeyeceğiz. Çünkü bugün entelektüel ve topluma aykırı kişiliğinle dikkat çekeceksin. Aslında istediğin tam da bu! İnsanlarla kaynaşmak değil, olduğun konumu korumak. Sen ulaşılmaz olmayı seviyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...