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300 Bin Lira Maaşla Yıkım İşinde Çalışacak Makas Operatörü Bulunamıyor: Sosyal Medya Operatör Oldu!

300 Bin Lira Maaşla Yıkım İşinde Çalışacak Makas Operatörü Bulunamıyor: Sosyal Medya Operatör Oldu!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.03.2024 - 14:29

6 Şubat deprem felaketlerinden etkilenen Elazığ'da yıkım için aranan makas operatörlerine 300 bin liraya kadar maaş verilmesine karşın operatör bulunamıyor. Sosyal medyada maaşı duyan koştu.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketleri sonrasında hasarlı binaların yıkımı için kullanılan makas aracını kullanacak operatörlere 300 bin liraya kadar maaş teklif ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketleri sonrasında hasarlı binaların yıkımı için kullanılan makas aracını kullanacak operatörlere 300 bin liraya kadar maaş teklif ediliyor.

Bölgede yüksek maaşlara rağmen makas operatörü bulunamıyor.

Binaların yıkımında kritik bir rol oynayan makas aracının değeri 20 milyon lira. Bir hafriyat firması sahibi olan Kazım Üstün, saha çalışmalarının operatör bulunamadığı için aksadığını belirtirken, "Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama bulamıyoruz" dedi.

Binaların yıkımında kritik bir rol oynayan makas aracının değeri 20 milyon lira. Bir hafriyat firması sahibi olan Kazım Üstün, saha çalışmalarının operatör bulunamadığı için aksadığını belirtirken, "Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama bulamıyoruz" dedi.

Sosyal medyada "300 bin lira maaş" üzerinden eleman bulunamadığının yayılmasıyla makinayı kullanmayı bilen bilmeyen herkes "Nereye başvuruyoruz?" diye sordu.

Sosyal medyada "300 bin lira maaş" üzerinden eleman bulunamadığının yayılmasıyla makinayı kullanmayı bilen bilmeyen herkes "Nereye başvuruyoruz?" diye sordu.

Bir kesim maaş üzerinden duruma yaklaşırken,

Bir kesim maaş üzerinden duruma yaklaşırken,
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Öğrenme aşkıyla duruma yaklaştı.

Öğrenme aşkıyla duruma yaklaştı.
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Aynı sektörde olanlar ise durumu sorgularken,

Aynı sektörde olanlar ise durumu sorgularken,
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Yıkım işinin hayati tehlikesi de bu işin boyutunu gözler önüne seriyordu.

Yıkım işinin hayati tehlikesi de bu işin boyutunu gözler önüne seriyordu.
twitter.com

Gerçekten uzmanlık isteyen makinanın kullanımı bir yana,

Gerçekten uzmanlık isteyen makinanın kullanımı bir yana,
twitter.com

Bölgedeki acil ihtiyaçlar da diğer yanda görülüyordu.

Bölgedeki acil ihtiyaçlar da diğer yanda görülüyordu.
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Bozkurt

Böyle "... maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor" şeklinde verilen haberlerin tamamı yalan.

ZrDeli

abartmayın amk...