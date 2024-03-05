300 Bin Lira Maaşla Yıkım İşinde Çalışacak Makas Operatörü Bulunamıyor: Sosyal Medya Operatör Oldu!
300 Bin Lira Maaşla Yıkım İşinde Çalışacak Makas Operatörü Bulunamıyor: Sosyal Medya Operatör Oldu!
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketleri sonrasında hasarlı binaların yıkımı için kullanılan makas aracını kullanacak operatörlere 300 bin liraya kadar maaş teklif ediliyor.
Binaların yıkımında kritik bir rol oynayan makas aracının değeri 20 milyon lira. Bir hafriyat firması sahibi olan Kazım Üstün, saha çalışmalarının operatör bulunamadığı için aksadığını belirtirken, "Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama bulamıyoruz" dedi.
Sosyal medyada "300 bin lira maaş" üzerinden eleman bulunamadığının yayılmasıyla makinayı kullanmayı bilen bilmeyen herkes "Nereye başvuruyoruz?" diye sordu.
Bir kesim maaş üzerinden duruma yaklaşırken,
Öğrenme aşkıyla duruma yaklaştı.
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Aynı sektörde olanlar ise durumu sorgularken,
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Yıkım işinin hayati tehlikesi de bu işin boyutunu gözler önüne seriyordu.
Gerçekten uzmanlık isteyen makinanın kullanımı bir yana,
Bölgedeki acil ihtiyaçlar da diğer yanda görülüyordu.
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Böyle "... maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor" şeklinde verilen haberlerin tamamı yalan.
abartmayın amk...