30 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün Ay'ın etkisiyle duygusal zenginlik ve derinlik hissediyorsun. Ruhsal anlamda iniş çıkışlar yaşayabilir, adeta kendini aramaya koyulabilirsin. Yoğun bir kimlik arayışı, stres ve çok yönlü duygusal değişimler seni bekliyor. Bu sürecin sonunda yaşayacağın kişisel farkındalıkların ise hayatına daha derin anlamlar katacak.

Yaşadığın farkındalıkla ilk işin aşk hayatında, duygularını açıkça ifade etmek olabilir. Bunun için biraz cesaret ve ne istediğini bilmek de bir hayli önemli olacaktır. İş hayatında ise özellikle lider konumunda olduğun meselelerde empati yeteneğin ve sezgilerine güvenmelisin. Çalışma arkadaşlarınla ilişkilerini güçlendirebileceğin, belki de onlarla daha sağlıklı ilişkiler kurabileceğin bir dönem seni bekliyor. Bu arada içsel süreçlerin yoğun bir şekilde yaşandığı bugün, dikkat dağınıklıkları yaşayabileceğin için araç kullanırken dikkatli olmalısın. Sakarlıklar ve kazalar olası görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...