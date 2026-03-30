30 Mart – 3 Nisan 2026 Haftanın Sayı Sekansı 369 – 741 – 528

Dr.Astrolog Şenay Devi
30.03.2026 - 18:12

Bu hafta gökyüzü çok güçlü bir eşik açıyor. Bir döngü kapanırken yeni bir frekans başlıyor. Balık’tan Koç’a geçiş, sadece astrolojik bir değişim değil; aynı zamanda bilinç düzeyinde bir sıçrama alanıdır. Eskiyi bırakmadan yeniye geçiş mümkün değildir. Bu yüzden bu hafta çalıştırılması gereken ana tema nettir: arınma, netleşme ve yeniden yapılandırma.

İşte tam bu noktada haftanın sayı sekansı devreye giriyor. Bu sekans sıradan bir tekrar değil, doğrudan bilinçaltını, enerji alanını ve zihinsel kodları etkileyen bir frekans kapısıdır.

Haftanın Ana Sayı Sekansı: 369 – 741 – 528

Bu üçlü sekans, bu haftanın enerjisini yönetmek için özel olarak hizalanmış güçlü bir kombinasyondur. Her biri farklı bir alanı temizler, aktive eder ve sizi yeni bir versiyonunuza taşır.

  • 369 frekansı, geçmişten gelen yükleri çözmek için çalışır. İçinizde farkında olmadan taşıdığınız duygusal bağlar, eski kırgınlıklar, tamamlanmamış döngüler bu frekansla çözülmeye başlar. Bu sayı, kalp alanını hafifletir, sizi aşağı çeken görünmez bağları gevşetir ve duygusal özgürlük alanı açar.

  • 741 frekansı, iletişim ve zihinsel alanın şifresini çözer. Yanlış anlaşılmalar, ifade edilemeyen duygular, içte tutulmuş sözler bu frekansla yüzeye çıkar ve çözülür. Bu sayı, zihinsel blokajları kaldırır, düşünceyi sadeleştirir ve kişinin kendini net, güçlü ve doğru ifade etmesini sağlar.

  • 528 frekansı ise dönüşümün merkezidir. Bu frekans, yeniden yapılanma ve enerji kodlarının güncellenmesiyle ilgilidir. Hayatınızda yeni bir düzen kurmak, farklı bir versiyonunuza geçmek, daha yüksek bir bilinç seviyesine çıkmak istiyorsanız, bu sayı aktif olarak çalışır.

Bu üç frekans birlikte çalıştığında sistem şudur: önce temizler, sonra netleştirir, ardından yeniden kurar. Yani önce geçmişi bırakır, sonra zihni sadeleştirir, ardından yeni bir hayat frekansı oluşturur.

Bu Hafta Nasıl Kullanılmalı

Bu sekans, rastgele değil, bilinçli bir niyetle kullanılmalıdır. Gün içinde en az üç kez, sabah, gün ortası ve gece olacak şekilde tekrar edilmesi önerilir. Sessizce zihinden ya da sesli şekilde okunabilir. Önemli olan tekrarın mekanik değil, bilinçli olmasıdır.

369 – 741 – 528

Her tekrarınızda niyetiniz net ve kararlı olmalıdır:

  • Eskiyi bırakıyorum.

  • Alanımı temizliyorum.

  • Yeni frekansımı aktive ediyorum.

Bu cümleleri hissederek, gerçekten bırakarak ve gerçekten yeniye izin vererek söylemeniz gerekir. Çünkü bu hafta gökyüzü sadece isteyenleri değil, gerçekten hazır olanları destekler.

Bu sekansı yazmak, görünür bir alana koymak ya da gün içinde sık sık hatırlamak etkisini artırır. Özellikle beyaz mercan ile birlikte kullanıldığında bu çalışma çok daha güçlü hale gelir. Beyaz mercan bulunduğunuz ortamın enerjisini temizlerken, sayı sekansı zihinsel ve bilinçaltı programlamayı yapar.

Bu hafta enerjisel olarak ağırlaşma, geçmişe dönme, kararsızlık ya da zihinsel bulanıklık hissederseniz, bu bir sorun değil; aksine sistemin temizlendiğinin göstergesidir. Direnmek yerine akışta kalmak ve bu sekansı kullanmak süreci hızlandırır.

Unutulmaması gereken en önemli nokta şudur: frekans değişmeden sonuç değişmez. Bu hafta size verilen fırsat tam olarak budur. Frekansınızı temizlemek, zihninizi sadeleştirmek ve hayatınızı yeniden yapılandırmak.

Gökyüzü Mesajı Net

  • Frekansını Temizle

  • Zihnini Netleştir

  • Hayatını Yeniden Yaz

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

