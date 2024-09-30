30 Eylül Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
30 Eylül Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 30 Eylül Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Sözcü’de yer alan habere göre; İstanbul’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği kripto para ve internet dolandırıcılığı operasyonu sonrası tutuklanan AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun damadı Mutlu Akbulut jet hızıyla serbest bırakıldı.
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İsrail askeri araçlarının, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi.
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, 'Bir değişiklik lazım, kan değişikliği lazım. Her şeyi yaptık bir tane bir şey kaldı, benim gitmem. Bu şehri çok sevdiğim için bırakma kararı aldım.' dedi.
Tüm bir yaz sezonunu gün sayarak geçirmemize sebep olan Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü büyük beğeni topladı. Bölüme hapse düşen Meryem'in koğuş arkadaşına yaptığı cumhuriyet konuşması damga vurdu.
İkiz kardeşi Bedirhan Soral'la Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne katılan Bensu Soral, Hakan Baş'la ilişkisine dair enteresan detaylar verip, 'ilişkide gizem' konusunda tartışma yarattı!
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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı 'Acı ama gerçek bir şey söyleyin' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen cevaplar hepimizi gerçeklerle yüzleştirdi.
Evlilik Yıl Dönümünde Eşine Cep Telefonu Alan Adama Beklenmedik Tepki: "Hamilesin Sandım"
Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Atilla Karaoğlan, mücadeleye damga vurdu. Karaoğlan'ın verdiği ve vermediği fauller, siyah-beyazlı kulübü isyan ettirdi.
Kapaklı’da Açılan Hamamda İlginç Röportaj: “Fatih Sultan Mehmet’in Bir Sözüyle Başlamak İstiyorum…”
Meteorolojinin Sarı Kodla Uyardığı Bartın ve Zonguldak'ta Okullar Tatil Edildi: 20 Şehir İçin Daha Uyarı Var!
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Eskiden kullanılan şişelerde kabartma olmasının aslında çok büyük bir sebebi var. Her ne kadar göze hitap etsin diye yapıldığı düşünülse de bu kabartmalar bir sürü hayat kurtarmış. Peki eskiden neden şişelerin üzerinde kabartma vardı?
Büyük bir merakla yeni sezonunu beklediğimiz Kızıl Goncalar sonunda başladı. Her bölümüyle çok konuşulan dizide Cüneyd ve annesiyle ilgili her sahnede geçen 'kırklara karışmak' sözünün anlamı da merak edildi. Bakalım daha çocuk yaşında sürekli bu sözü tekrarlayan Cüneyd aslında ne demek istemiş?
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