Meteorolojinin Sarı Kodla Uyardığı Bartın ve Zonguldak'ta Okullar Tatil Edildi: 20 Şehir İçin Daha Uyarı Var!

Meteorolojinin sarı kodla yağış uyarısında bulunduğu 21 il arasında yer alan Bartın'da okulların 1 gün tatil olduğu duyuruldu. Kentte uyarı üstüne uyarı yapılarak sel, su baskını ve taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Bartın'ın ardından bir şehirde daha okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından yapılan duyuruda ayrıca, belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.