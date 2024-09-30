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Özgür Demirtaş’tan Diyanet İşleri Başkanı’na Sure ile Cevap

Özgür Demirtaş’tan Diyanet İşleri Başkanı’na Sure ile Cevap

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.09.2024 - 21:14 Son Güncelleme: 30.09.2024 - 21:17

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” açıklamasına ekonomist Özgür Demirtaş’tan sure ile karşılık geldi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sosyal medyada yeniden gündem olan “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” açıklamasına Özgür Demirtaş’tan cevap geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sosyal medyada yeniden gündem olan “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” açıklamasına Özgür Demirtaş’tan cevap geldi.

Ali Erbaş’ın sözlerine sure ile cevap veren Özgür Demirtaş “Başınıza gelen her musibet, kendi ihmal ve kusurlarınız yüzündendir” Şura suresi 30. Ayet….” Dedi.

Ali Erbaş’ın sözlerine sure ile cevap veren Özgür Demirtaş “Başınıza gelen her musibet, kendi ihmal ve kusurlarınız yüzündendir” Şura suresi 30. Ayet….” Dedi.
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Cindirella Man

Allah ne zamandır darlıgı Müslümana bollugu Hıristiyana verir oldu Allaha iftira atma Ali efendi

stannisbarthn

Bir müslüman on kafire bedeldir de diyor ama hep tokatlanan müslümanlar oluyor

Kzlt

Adamlar inandıkları Allah'a bile iftira atıyor. Allah; Ali Erbaş kulum bu hafta motorine zam var ama sen mercedese binip beş yıldızlı otellerde toplantı yapm... Devamını Gör

Friedrich Nietzsche

Son model Mercedese bindikten sonra İskoç viskimi yudumlamadan duramam ha arada sırada da bolluk veren Allah'tır az dişinizi sıkın felan derim yani.

M.H.

Kendi silahıyla vurmak buna denir👏👏👏