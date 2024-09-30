İsrail, Lübnan’a Kara Harekatı Başlattı: Askeri Araçlar Lübnan’a Gidiyor
İsrail, Lübnan’a Kara Harekatı Başlattı: Askeri Araçlar Lübnan’a Gidiyor
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İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu.
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Görgü tanıkları, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarına vurgu yaparak, İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu sabah, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a kara saldırısı imasında bulunmuştu.
İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1217 kişi öldü
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