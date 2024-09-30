Hırsızlıktan Tutuklanan AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun Damadı 24 Saat İçinde Serbest Bırakıldı

Sözcü’de yer alan habere göre; İstanbul’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği kripto para ve internet dolandırıcılığı operasyonu sonrası tutuklanan AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun damadı Mutlu Akbulut jet hızıyla serbest bırakıldı.