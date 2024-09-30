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Hırsızlıktan Tutuklanan AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun Damadı 24 Saat İçinde Serbest Bırakıldı

Hırsızlıktan Tutuklanan AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun Damadı 24 Saat İçinde Serbest Bırakıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.09.2024 - 23:44

Sözcü’de yer alan habere göre; İstanbul’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği kripto para ve internet dolandırıcılığı operasyonu sonrası tutuklanan AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun damadı Mutlu Akbulut jet hızıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/akp-li-galip...
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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun damadı Mutlu Akbulut, İstanbul’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği kripto para ve internet dolandırıcılığı operasyonu ile gözaltına alındı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun damadı Mutlu Akbulut, İstanbul’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği kripto para ve internet dolandırıcılığı operasyonu ile gözaltına alındı.

Hakimlikçe ifadesi alınan Mutlu Akbulut, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, suç gelirlerinin aklanması, suçtan elde edilen gelirle mal varlığı edinilmesi" suçlarından tutuklandı.

Hakimlikçe ifadesi alınan Mutlu Akbulut, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, suç gelirlerinin aklanması, suçtan elde edilen gelirle mal varlığı edinilmesi" suçlarından tutuklandı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Mutlu Akbulut’un, aynı gün nöbetçi asliye ceza hakimliğine itiraz edilmesi üzerine, 24 saat geçmeden ışık hızıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Mutlu Akbulut’un, aynı gün nöbetçi asliye ceza hakimliğine itiraz edilmesi üzerine, 24 saat geçmeden ışık hızıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
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