3 Nisan Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
3 Nisan Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, usta sanatçı Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak yaşamını yitirmesi sonrası ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
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Boykot paylaşımları hakkındaki soruşturmalar devam derken Şakir Paşa Ailesi'nde oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenilmişti.
Geçtiğimiz gün 2 Nisan için boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın, rol aldığı Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmasına tepkiler çığ gibi büyümüştü. Duruma pek çok oyuncu da tepki gösterdi.
Türk iş dünyasının önde gelen isimleri, sadece iş başarılarıyla değil, aynı zamanda sahip oldukları lüks özel jetlerle de dikkat çekmeye devam ediyor.
Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sonucu Teşkilat kadrosundan çıkarılmasının ardından tepki gösteren oyunculardan Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Furkan Andıç da TRT yapımlarından çıkarılmıştı.
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kazı sonrası göçük meydana geldi. 4 işçi torak altında kaldı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi
Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından 14 Şubat'ta taburcu olan ve evinde istirahate çekilen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesaiye başlayacağı tarih belli oldu.
Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına tepki göstermesi ve boykot çağrısında bulunmasının ardından gözaltına alınan Şakir Paşa Ailesi oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemler devam ederken günden güne alevlenen boykot listeleri de gündemden düşmüyor. Ünlü isimlerin boykot çağrıları sonrası kadrodan çıkarılmalar ve gözaltılar peş peşe geliyor.
Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu boykota destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Oyuncu Sendikası, üyeleri Üzümoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesine gitti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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