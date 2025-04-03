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3 Nisan Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

3 Nisan Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.04.2025 - 20:29

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, usta sanatçı Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak yaşamını yitirmesi sonrası ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, usta sanatçı Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak yaşamını yitirmesi sonrası ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Ambulansın olay yerine geç geldiği iddiasına Sağlık Bakanlığı, ''Ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir' dedi.

Boykot paylaşımları hakkındaki soruşturmalar devam derken Şakir Paşa Ailesi'nde oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Boykot paylaşımları hakkındaki soruşturmalar devam derken Şakir Paşa Ailesi'nde oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Oyuncular ünlü isme desteklerini sürdürürken geçtiğimiz saatlerde Oyuncular Sendikası başkanı Zuhal Olcay açıklamada bulunmuştu. 

Birçok isim ünlü oyuncuyu yalnız bırakmamak için Çağlayan Adliyesi'ne giriş yaptı.

Geçtiğimiz gün 2 Nisan için boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın, rol aldığı Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmasına tepkiler çığ gibi büyümüştü. Duruma pek çok oyuncu da tepki gösterdi.

Geçtiğimiz gün 2 Nisan için boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın, rol aldığı Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarılmasına tepkiler çığ gibi büyümüştü. Duruma pek çok oyuncu da tepki gösterdi.

Tepki gösterenler arasında Şakir Paşa Ailesi dizisinde oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu'ydu. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun destek açıklamasının ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Oyuncu Sendikası üyeleri Üzümoğlu'na destek olmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Aralarında Kubilay AkaBarış Atay, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin de bulunduğu oyuncular bir açıklama videosu çekti.

Türk iş dünyasının önde gelen isimleri, sadece iş başarılarıyla değil, aynı zamanda sahip oldukları lüks özel jetlerle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Türk iş dünyasının önde gelen isimleri, sadece iş başarılarıyla değil, aynı zamanda sahip oldukları lüks özel jetlerle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Son yıllarda yapılan yeni alımlarla, Türkiye’nin en pahalı uçaklarına sahip isimler belli oldu. Listenin başında MNG Holding'in sahibi Mehmet Nazif Günal yer aldı.

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sonucu Teşkilat kadrosundan çıkarılmasının ardından tepki gösteren oyunculardan Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Furkan Andıç da TRT yapımlarından çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sonucu Teşkilat kadrosundan çıkarılmasının ardından tepki gösteren oyunculardan Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Furkan Andıç da TRT yapımlarından çıkarılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, paylaşımları sebebiyle gözaltına alındı. 

Dizideki rol arkadaşlarından açıklama beklenirken Cem Yiğit Üzümoğlu'na Şakir Paşa Ailesi'nden ilk destek Fahrünnisa'ya hayat veren Zeynep Karaca'dan geldi.

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kazı sonrası göçük meydana geldi. 4 işçi torak altında kaldı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kazı sonrası göçük meydana geldi. 4 işçi torak altında kaldı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi

Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından 14 Şubat'ta taburcu olan ve evinde istirahate çekilen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesaiye başlayacağı tarih belli oldu.

Geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından 14 Şubat'ta taburcu olan ve evinde istirahate çekilen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesaiye başlayacağı tarih belli oldu.

77 yaşındaki Bahçeli’nin kalp kapakçığı değiştirilmesi sonrası mesaiye başlayacağı tarih merak konusu olmuştu.

Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına tepki göstermesi ve boykot çağrısında bulunmasının ardından gözaltına alınan Şakir Paşa Ailesi oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılmasına tepki göstermesi ve boykot çağrısında bulunmasının ardından gözaltına alınan Şakir Paşa Ailesi oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aybüke Pusat'ın oykot çağrısı sebebiyle Teşkilat kadrosundan çıkarılmasına tepki gösteren Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu TRT dizilerinden çıkarılmıştı. Karara tepki gösteren Berna Laçin, Alican Yücesoy ve Rojda Demirer'in ise X hesapları kapatılmıştı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemler devam ederken günden güne alevlenen boykot listeleri de gündemden düşmüyor. Ünlü isimlerin boykot çağrıları sonrası kadrodan çıkarılmalar ve gözaltılar peş peşe geliyor.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemler devam ederken günden güne alevlenen boykot listeleri de gündemden düşmüyor. Ünlü isimlerin boykot çağrıları sonrası kadrodan çıkarılmalar ve gözaltılar peş peşe geliyor.

Boykot paylaşımlarında bulunan ünlüler kadar sessiz kalan ünlü isimler de öne çıkıyor. Bu isimlerden biri de son olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan Kenan İmirzalıoğlu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun TOGG'un reklam yüzü olduğu bilgisi yayıldı!

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu boykota destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Oyuncu Sendikası, üyeleri Üzümoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesine gitti.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu boykota destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Oyuncu Sendikası, üyeleri Üzümoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesine gitti.

Meslektaşına destek veren Kubilay Aka, adliyede 'TRT bizim kanalımız, devletin değil halkın kanalı. Kimin orada olacağına, olmayacağına sanatın takdirinin karar vermesi gerekirdi.' ifadelerini kullandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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