3 Nisan'da Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
3 Nisan'da Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz günlerde milyonluk yatlarıyla gezintiye çıkan David ve Victoria Beckham çiftinin birbirlerine ilk günkü kadar aşık bakışları düşman çatlattı.
Sosyal medyanın en hit dönemlerinde, çoğunuzun hatırlamadığı Vine'dan bu günlere kadar gelen Berkcan Güven'i artık "şarkıcı" diye anabiliriz sanırım. Ne yapsa hit olan ve konserleri tıklım tıklım olan Bege'den yepyeni bir iş daha geliyormuş. Hem de son dönemlerin en popüler isimlerinden Güneş ile!
Kanye West'in başını bu sefer de çalışanına sergilediği korkunç hareketlerle belaya sokmayı başardı! Eski Yeezy ve Donda Akademisi çalışanının Kanye hakkındaki ağır suçlamaları, "artık bu kadarı da biraz fazla olmadı mı?" dedirtti!
Gossip Girl dizisinin yakışıklı oyuncuları Chace Crawford ve Ed Westwick bir etkinlik için yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin yıllara meydan okuyan görünümleri dikkat çekti.
Survivor'a damga vuran isimlerden biri olan Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, Yağmur Sarnıç'ın kendisi hakkındaki iddialarına yanıt verdi.
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Ünlülerin ve fenomenlerin son dönemde anlaşmış gibi bedelli askerliğe gitmeleri hepimizi oldukça şaşırtmıştı. Sosyal medyada takip etmeye alıştığımız isimlerin bedelli askerliklerini tamamlayıp geri dönmeleri takipçileri tarafından beklenirken, üç isim aynı gün terhis oldu. İşte "biz buraya yeni gelmedik, geri geldik" pozlarıyla bedelini ödeyenler.
Yarım Elma ve Ayrılsak da Beraberiz dizilerindeki rolleriyle bir döneme damga vuran Janset Paçal'ın değişimi ağızları açık bıraktı!
Geçtiğimiz sene Eylül ayında dünyaevine giren Anya Taylor Joy eşiyle evliliklerinin ikinci yıllını kutlamak adına yaptığı paylaşımla dillere düştü. Düğünündeki ayin havasındaki karelerle dikkat çeken isim kısa sürede birçok eleştiri aldı.
TLC'deki programla hayatımıza giren siyam ikizleri Abby ve Brittany, bir süredir ortalıklarda yoktu. Birkaç hafta önce yapışık ikizlerden Abby'nin evlendiği ortaya çıktı. Tek bedeni paylaşan kız kardeşlerin cinsel hayatı hakkındaki iddialar ise resmen ağızları açık bıraktı!
Örümcek Adam, Gençlik Ateşi ve Vampirle Görüşme filmlerinden tanıdığımız ünlü oyuncu Kirsten Dunst, verdiği bir röportajda neden estetik yaptırmadığını anlattı. Detaylar içerikte!
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