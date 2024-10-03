3 Ekim Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.

İşte 3 Ekim Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...