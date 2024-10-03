3 Ekim Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
3 Ekim Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 3 Ekim Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Galatasaray’ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, sarı kırmızılı takımın 2-2 berabere kaldığı Rigas Skola karşılaşması öncesinde TRT’de katıldığı yayında Fernando Muslera hakkında taraftarları üzen bir iddiada bulundu. Kerimoğlu’nun iddiasına göre; ailevi sorunlar yaşayan Fernando Muslera Galatasaray’dan ayrılabilir.
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Giovanni Van Bronchorst yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente'ye konuk oldu. Temsilcimiz, iyi başladığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Bir X kullanıcısı, İstanbul Erkek Lisesi hakkında bir veri ortaya attı. İstanbul Erkek Lisesi'nin 2024 mezunlarıyla ilgili Twitter kullanıcısı, üniversite eğitimi için yurt dışını tercih eden mezunların sayısının oldukça yüksek olduğunu paylaştı. Acı tablo görenleri üzdü.
Dünyaca ünlü rapçi Eminem, ilk göz ağrısı Hailie'nin hamileliğini koca bir jestle duyurdu! Dede olacağını öğrenince şoka giren Eminem'in halleri sosyal medya kullanıcılarına koca bir iç çektirdi!
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Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı Kör Nokta dizisi, sezonun ilk erken final kararı alan dizisi olmuştu. Dördüncü bölümüyle final yapacağı açıklanan diziyle ilgili Rabia Soytürk ilk kez konuştu!
Galatasaray'ın Rigas Skola ile 2-2 berabere kalması, sosyal medyada ses getirmeye devam ediyor. Letonya takımı Rigas Skola, maçın ardından resmi X hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma çok sayıda taraftar yorum yaptı.
Aylardır beklenen 'Lan' düeti nihayet geldi! Meşhur kırmızı akustik koltuğuna geçip sezonu açan Zeynep Bastık, Mabel Matiz'i konuk etti, tüm övgüleri de kaptırdı...
Polis, şarkıcı Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın evine baskın düzenledi. Yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahlara el koyan polisler Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ı gözaltına aldı.
AVM’de Piyano Çalan Genci Görünce Şarkı Söyleyerek Eşlik Eden Kadın Hepimize Tebessüm Ettirdi
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Alman sosyal medya fenomeni Katharina Amelia'nin Galatasaraylı bir futbolcunun daveti üzerine Türkiye'ye geldiğini duyurduğu videosu gündeme bomba gibi oturmuştu. Türkiye'deki futbolculardan aldığı etkileşimi seven Amelia, bu sefer de hepsini tek tek masaya yatırıp, yakışıklılığına göre sıraladı!
Galatasaraylılığı ile bilinen komedyen Şahan Gökbakar'dan, UEFA Avrupa Ligi’ndeki zayıf rakibi Rigas Skola ile 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan sarı kırmızılı takıma tepki geldi. “Köy takımına 2 puan bıraktık” diyen Şahan Gökbakar’in tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
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