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29 Mayıs Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Mayıs Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 19:01

Güvensizlik ve kuruntular, zihninizi ele geçirebilir! Chiron aklınızla oynuyor, ona izin vermeyin. Peki, 29 Mayıs Çarşamba gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Mayıs Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Mars ile Chiron kavuşumu seni ilişkiler konusunda yanıtlatabilir! Bu kavuşum, özellikle romantik ilişkinde ve aile bağlarında güven sorunu yaşamana neden olabilir. Bu sıralar karşındakinden dürüstlük ve netlik bekleyebilir, fakat yine de güven sağlayamayabilirsin. Tereddütlerin ortaya çıktıkça, her sözde bir başka anlam aramaya başlayabilirsin. 

Tabii bu da hem seni hem de ilişkilerini yıpratacaktır. İlişkilerinde uyum ve denge de sarsılan konular arasında olabilir. Partnerinle, arandaki sorunları konuşarak çözmek için önce ona güvenmenin bir yolunu bulmalısın. Aksi takdirde bu konuşma ikinizin de kalbini kırabilir. Üstelik ona haksızlık da ediyor olabilirsin. Gezegenlerin güçlü etkisine kapılabileceğin bugün, yalnız kalmak sana daha iyi gelebilir. Ya da tanımadığın kişilerle vakit geçirmeyi tercih edebilirsin. 

İş hayatında ise diplomasi ve iş birliği konularında dikkatli olmalı. Küçük detaylar ve kuruntularla vakit kaybetmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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