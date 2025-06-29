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29 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

29 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2025 - 20:01

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Duayen Spiker Sabri Ugan Tedavi Gördüğü Hastanede Yaşamını Yitirdi

Duayen Spiker Sabri Ugan Tedavi Gördüğü Hastanede Yaşamını Yitirdi

Türk spor medyasının tanınmış isimlerinden spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti. Şampiyonlar Ligi maçlarındaki anlatımıyla futbolseverlerin hafızasında yer edinen Ugan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Narin Güran Cinayeti: Avukatlar Hindistan Merkezli Şirketten Yeni Rapor Aldı

Narin Güran Cinayeti: Avukatlar Hindistan Merkezli Şirketten Yeni Rapor Aldı

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Narin Güran’ın cansız bedenini amca Salim Güran’ın emri ile dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ’ın temyiz dilekçesinde yer alan Hindistan merkezli bilişim şirketinden alınan raporda, Narin’in Nevzat Bahtiyar’ın evine yakın bir bölgeden kaçırıldığı, Arif Güran’ın evine hiç ulaşmadığı yer aldı.

Bakanlığın Yeni Projesi: İstanbul’daki Sanayi Tesisleri Anadolu’ya Taşınacak

Bakanlığın Yeni Projesi: İstanbul’daki Sanayi Tesisleri Anadolu’ya Taşınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu projeye göre İstanbul’da bulunan yaklaşık 30 bine yakın sanayi kuruluşu Anadolu’ya taşınacak.

Bakanlık yeni proje ile deprem riski bulunan İstanbul’da maddi kaybı azaltmaya çalışacak. Ayrıca sanayi kuruluşlarıyla birlikte Anadolu’ya gidecek yüzbinlerce vatandaş nedeniyle İstanbul’da kira fiyatlarının da düşmesi amaçlanıyor.

Murat Ülker’den Milletvekillerine Çağrı: “Kenevir Yasasına Hayır Deyin”

Murat Ülker’den Milletvekillerine Çağrı: “Kenevir Yasasına Hayır Deyin”

Türkiye’nin en zengin iş insanlarının başında gelen Murat ÜlkerAKP tarafından hazırlanan ve Meclis’e sunulan yeni yasa tasarısında olan “tıbbı kenevir satışı” maddesine karşı çıktı.

Ülker, milletvekillerine “yasaya hayır deyin” çağrısı yaparken, “Bugün 'tıbbi' diyerek açacağınız kapı, yarın sokakta çocuklarımızın ellerinde kapanmaz bir yaraya dönüşecektir.” ifadelerini kullandı.

TİP’in Buluşmasında Gözaltına Alınmıştı: İrfan Değirmenci Serbest Kaldı

TİP’in Buluşmasında Gözaltına Alınmıştı: İrfan Değirmenci Serbest Kaldı

Türkiye İşçi Partisi’nin Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’ndaki buluşmasında gözaltına alınan İrfan Değirmenci bugün mahkemeye çıktı. İrfan Değirmenci ile birlikte gözaltına alınan 41 kişinin de serbest kalmasına karar verildi.

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Süleyman Soylu "Yarınlar için Teşkilat" Programında: “Türkiye’nin Cumhurbaşkanımıza 6-8 Yıl Daha İhtiyacı Var”

Süleyman Soylu "Yarınlar için Teşkilat" Programında: “Türkiye’nin Cumhurbaşkanımıza 6-8 Yıl Daha İhtiyacı Var”

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman SoyluOrdu’da düzenlenen 'Yarınlar için Teşkilat' programına konuk oldu ve açıklamalarda bulundu. 

'AK Parti, kurulan 16 büyük Türk devletinin adıdır.” diyen Soylu, “Şimdi önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı hep beraber yönetmek, hep beraber yarınlara büyük adımlar atmak zorundayız. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahalesi Gerçekleşti, Gözaltılar Var

23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahalesi Gerçekleşti, Gözaltılar Var

İstanbul Onur Haftası kapsamında Ortaköy'de yapılmak istenen 23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti. “Yaşamda Israr” sloganıyla düzenlenen yürüyüş için toplanan grup, daha alana ulaşamadan güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bazı noktalarda gerginlik yaşandı. Etkinliğin yapılacağı çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

99. Gazi Koşusu'nda Kazanan Cutha Oldu

99. Gazi Koşusu'nda Kazanan Cutha Oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 99'uncusu bugün İstanbul'da yapıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşu, saat 17.15’te başladı.

Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki bu prestijli yarışta 22 safkan mücadele etti. Yarış için toplamda 22’si asıl, 4’ü yedek olmak üzere 26 safkan kayıt yaptırmıştı

Adeta Nispet: Yasemin Kay Allen İkinci Şans Verdiği İlişkisi Bitince İddialı Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

Adeta Nispet: Yasemin Kay Allen İkinci Şans Verdiği İlişkisi Bitince İddialı Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

Eski FBI ajanı Erdal Kaya ile geçtiğimiz yıl aşk yaşayan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, ilişkilerine bu yıl ikinci bir şans vermişti. Ancak bu deneme de uzun sürmedi ve ikili yeniden yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası Yasemin Kay Allen, adeta nispet yapar gibi sosyal medya hesabından peş peşe iddialı pozlar paylaştı. Özellikle leopar desenli pozları büyük ilgi gördü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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