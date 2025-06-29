29 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duayen Spiker Sabri Ugan Tedavi Gördüğü Hastanede Yaşamını Yitirdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin Güran Cinayeti: Avukatlar Hindistan Merkezli Şirketten Yeni Rapor Aldı
Bakanlığın Yeni Projesi: İstanbul’daki Sanayi Tesisleri Anadolu’ya Taşınacak
Murat Ülker’den Milletvekillerine Çağrı: “Kenevir Yasasına Hayır Deyin”
TİP’in Buluşmasında Gözaltına Alınmıştı: İrfan Değirmenci Serbest Kaldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süleyman Soylu "Yarınlar için Teşkilat" Programında: “Türkiye’nin Cumhurbaşkanımıza 6-8 Yıl Daha İhtiyacı Var”
23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahalesi Gerçekleşti, Gözaltılar Var
99. Gazi Koşusu'nda Kazanan Cutha Oldu
Adeta Nispet: Yasemin Kay Allen İkinci Şans Verdiği İlişkisi Bitince İddialı Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın