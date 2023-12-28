29 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün yaratıcı zevklerinin hayatını yönetmesine izin vermeye ne dersin? Herkes gibi sıradan şeyleri sevmediğini biliyoruz. Her şeyi kendi yolundan yapmayı, bilinen yol yerine daha pratiğini, daha eğlencelisini keşfetmeyi seviyorsun. İşte tam da bugün, gökyüzünde Venüs Plüton Altmışlığının etkileri hissedilirken göze çarpan güzelliği temsil etmelisin.

Hayata bakış açını, tüm renklerin ve tarzınla etrafına göstermelisin. İş hayatında üzerinde çalıştığın projelerde kendi yolundan yürümeyi tercih edebilirsin. Bugün yaptığın işlerde senin imzan olcak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...