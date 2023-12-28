29 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu
29 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu
Tüm renklerinizin ve fark yaratan tarzınızın ortaya çıkmasına izin verin! Mars Neptün Karesi ile Venüs Plüton Altmışlığında sizi bekleyen çok şey var! Peki, 29 Aralık Cuma gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?
İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları...
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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;
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