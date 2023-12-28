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29 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 19:01

Tüm renklerinizin ve fark yaratan tarzınızın ortaya çıkmasına izin verin! Mars Neptün Karesi ile Venüs Plüton Altmışlığında sizi bekleyen çok şey var! Peki, 29 Aralık Cuma gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları;

Sevgili Terazi, bugün yaratıcı zevklerinin hayatını yönetmesine izin vermeye ne dersin? Herkes gibi sıradan şeyleri sevmediğini biliyoruz. Her şeyi kendi yolundan yapmayı, bilinen yol yerine daha pratiğini, daha eğlencelisini keşfetmeyi seviyorsun. İşte tam da bugün, gökyüzünde Venüs Plüton Altmışlığının etkileri hissedilirken göze çarpan güzelliği temsil etmelisin. 

Hayata bakış açını, tüm renklerin ve tarzınla etrafına göstermelisin. İş hayatında üzerinde çalıştığın projelerde kendi yolundan yürümeyi tercih edebilirsin. Bugün yaptığın işlerde senin imzan olcak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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