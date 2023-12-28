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29 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 19:01

Mars Neptün Karesi ile Venüs Plüton Altmışlığı güzelliklere kapılmanıza yol açabilir... Peki, 29 Aralık Cuma gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları;

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları;

Sevgili Boğa, bugün yüzeysel güzelliklere aldanabilirsin! Orijinal ve bir o kadar da dinamik kişiliğin, bazı sahte güzelliklerin ardındaki karmaşayı görmene engel olabilir. Yerinde duramadığın ve dolu dolu geçirmek istediğin bir gün seni bekliyor. 

Sahte de olsa iyi olan her şeye kapılmaya kararlı gibi görünüyorsun. Hayatı akışına bırakarak yılın son günlerinin tadını çıkarabilirsin. Gerçek dünyaya dönmek içinse acele etmene gerek yok. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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