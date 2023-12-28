29 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün yüzeysel güzelliklere aldanabilirsin! Orijinal ve bir o kadar da dinamik kişiliğin, bazı sahte güzelliklerin ardındaki karmaşayı görmene engel olabilir. Yerinde duramadığın ve dolu dolu geçirmek istediğin bir gün seni bekliyor.

Sahte de olsa iyi olan her şeye kapılmaya kararlı gibi görünüyorsun. Hayatı akışına bırakarak yılın son günlerinin tadını çıkarabilirsin. Gerçek dünyaya dönmek içinse acele etmene gerek yok. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...