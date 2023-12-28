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29 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 19:01

Ruh halinizdeki değişikliklere dikkat edin! Mars Neptün Karesi ile Venüs Plüton Altmışlığı sizi de etkisi altına alabilir. Peki, 29 Aralık Cuma gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları;

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları;

Sevgili Başak, bugün ruh halinde değişiklikler olabilir. Düşüncelerin, hatta hislerin değişebilir. Bir takım hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Seni üzen haberler işitebilirsin, fakat güçlü ve kendinden emin duruşunla soğukkanlı bir şekilde her şeyin üstesinden gelebilirsin. 

Mars Neptün Karesi'nin etkileri altında olduğun bugün hayal kırıklıklarını romantik ilişkilerinle bağdaştırmasan iyi edersin. Aksi takdirde ilişkinde beklenmedik bir kırılma yaşayabilirsin. Son olarak bu aralar özellikle bağışıklığına dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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