29 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün ruh halinde değişiklikler olabilir. Düşüncelerin, hatta hislerin değişebilir. Bir takım hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Seni üzen haberler işitebilirsin, fakat güçlü ve kendinden emin duruşunla soğukkanlı bir şekilde her şeyin üstesinden gelebilirsin.

Mars Neptün Karesi'nin etkileri altında olduğun bugün hayal kırıklıklarını romantik ilişkilerinle bağdaştırmasan iyi edersin. Aksi takdirde ilişkinde beklenmedik bir kırılma yaşayabilirsin. Son olarak bu aralar özellikle bağışıklığına dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...