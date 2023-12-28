29 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün inançlarına ve ruhsal aktivitelere vakit ayırmak isteyebilirsin. Psikolojik boyutta rahatlamaya ve özgürleşmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Ruhsal bir iyileşme için manevi faaliyetler yürütebilir, hayır işleri veya gönüllü çalışmalara katılabilirsin. İç sesini dinlersen yolunu kendinden emin bir şekilde çizebilirsin.

Toplumsal ideallerin ve inançlarının ayrıldığı noktalar olursa karar vermek konusunda aceleci olmana gerek yok. Mars Neptün Karesinin olduğu bugünü huzur arayışıyla geçirmek seni düşündüğünden çok daha fazla dinlendirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...