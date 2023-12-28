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29 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 19:01

Mars Neptün Karesi ile Venüs Plüton Altmışlığında ruhsal iyileşmeye hazır olun! Peki, 29 Aralık Cuma gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 29 Aralık Cuma günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları;

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları;

Sevgili Balık, bugün inançlarına ve ruhsal aktivitelere vakit ayırmak isteyebilirsin. Psikolojik boyutta rahatlamaya ve özgürleşmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Ruhsal bir iyileşme için manevi faaliyetler yürütebilir, hayır işleri veya gönüllü çalışmalara katılabilirsin. İç sesini dinlersen yolunu kendinden emin bir şekilde çizebilirsin. 

Toplumsal ideallerin ve inançlarının ayrıldığı noktalar olursa karar vermek konusunda aceleci olmana gerek yok. Mars Neptün Karesinin olduğu bugünü huzur arayışıyla geçirmek seni düşündüğünden çok daha fazla dinlendirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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