29 Ağustos Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
29 Ağustos Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 29 Ağustos Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden kaybolan ve 9 gündür kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ın aramaları sürüyor. Didem Arslan'la Vazgeçme programında da destek verilen aramalar sırasında Narin'in annesinin sarf ettiği bazı sözlerden bahsedildi. Annenin sözleri kafaları karıştırdı.
19 Eylül 2020'de öldürülen Burhan Karakuş'un katili hala bulunamadı. Eşi Sevgi Karakuş'un Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılmasıyla cinayetin arkasındaki sır perdesi aralanmaya başladı.
Magazin Burada muhabiri Samet Aday tarafından görüntülenen Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç gelin adayı kriterlerini sıraladı. Nesrin Ortaç'ın 'tutucu ve oturaklı' gelin dileği sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.
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Süper Kupa finalinde ligin son şampiyonu Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, sarı kırmızılıların kalesine 5 gol atmış ve kupayı kazanmıştı. Sezona adeta '5-iktaş!' sloganıyla başlangıç yapan siyah beyazlılar son olarak İsviçre temsilcisine 5 gol attı, X kullanıcıları klavye başına geçti!
Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'le yollarını ayırması üzerine başlayan aile kavgası dinmiş gibi duruyordu ki en küçük kız kardeş Sibel Semerci, abisinin yayınlamaktan vazgeçtiği video hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş bu akşam karşı karşıya geldiği İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından taraftarın yaşadığı sevinç sosyal medyayı çalkalarken Beşiktaş’ın Twitter sayfasından da paylaşım gecikmedi.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda 3-3'ün rövanşında kendi evinde Lugano'yu 5-1'le geçen Beşiktaş, sosyal medyayı yıktı geçti! İsviçre temsilcisi Lugano'nun X hesabından 21 Ağustos'ta yapılan paylaşım ise X kullanıcıları arasında goygoy malzemesi oldu...
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda peş peşe madalya haberleri gelmeye devam ediyor. Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar'ın Meksikalı rakibini yenip bronz madalya kazanmasından sonra milli tekvandocu Ali Can Özcan'dan da gümüş madalya haberi geldi!
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https://onedio.com/haber/bronz-dan-sonra-bu-defa-gumus-paris-2024-paralimpik-oyunlari-nda-tekvandocu-ali-can-ozcan-2-nci-oldu-1243075
İstanbul Boğazı’nda 35 Bin TL’ye Tekne Düğünü Yapan Çift Fiyatın Uygunluğuyla Şaşırttı
8 yaşındaki kayıp Narin'i 9'uncu günde de arama çalışmaları devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme programında arama kurtarma ekipleri Narin'i bulmak için tuhaf bir yöntem kullandı.
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