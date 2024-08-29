Merkez Bankası'ndan Türk Lirası Mevduatını Destekleyici Yeni Adımlar
Merkez Bankası'ndan Türk Lirası Mevduatını Destekleyici Yeni Adımlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.
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TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptı.
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Yapılan değişikliklere göre, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ile yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltildi.
Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak, yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi.
Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edildi.
TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi.
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TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı 5 puan artırıldı.
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bakalım altından neler çıkacak
23 yilda ne ciktiysa o..Reis bir yolunu bulsa yine oynayacak Dolar ayarlariyla ama 2028 Secimleri sakat ..Nebati bu yüzden isteniyor.Simsek laf dinlemiyor...
karar bu kadar olduğuna eminmiyiz