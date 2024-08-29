29 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
29 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Güldür Güldür Show programıyla tanınan Rüştü Onur Atilla, 10 yıldır beraber olduğu eşi Sinem Ayyıldız ile boşanmasının hemen ardından şarkıcı Nez'le yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Aşkları yaklaşık 2 ay süren Nez ve Rüştü Onur Atilla ikilisi ilişkisini sonlandırdı.
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2. Geçtiğimiz haftalarda tiyatro oyunu esnasında yapılan saldırıyla gündeme gelen Şener Şen @muhabironline kameralarına yakalandı. Muhabirlerin sorularını 'röportaj yok' diyerek cevaplamayı reddeden usta oyuncunun bu tavrı bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.
3. Denediği efektlerle takipçilerinin tepkisini çeken Mola, "Ben duyarsız bir anneymişim gibi yok 'çocuk çok korktu', yok 'minnoşta travma kalacak' bir siz bilirsiniz çünkü. Ben gerizekalıyım sanki. Ben çocuğumu ekrandan uzak tutuyorum bir kere zaten ekran bana yakın." ifadeleriyle yine efekt kullanarak yapılan yorumları tiye aldı!
4. Her parçasıyla bizleri duygudan duyguya sürükleyen Sıla geçtiğimiz akşam verdiği konserinde bir kere daha gönülleri fethetti. Kendisine ait olan "Boş Yere" şarkısını arabesk şekilde yorumlayarak viral olan Can Toğrulca'yı sahnesinde konuk eden Sıla'nın nezaketi büyük alkış topladı.
5. T24'e verdiği röportajında Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki sözleriyle bir kesim tarafından tepkilerin odağı olan Teoman o günden sonra ilk kez eleştirilere cevap verdi.
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6. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıplara karışan Narin Güran için adeta bir seferberlik başlatıldı. Küçük kız için arama çalışmaları devam ederken paylaşım yapan Gülben Ergen son günlerde çocuklarımızın başına gelen acı olayları tokat gibi yüzümüze çarptı.
7. Geçtiğimiz temmuz ayının gündemi ve en çok tartışılan aşkı Onur Atilla ve Nez'in ilişki serüveni kısa sürdü. Geçtiğimiz saatlerde ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyuran Nez'e ve Onur Atilla'ya eski eş Sinem Ayyıldız'dan manidar göndermeler gecikmedi...
8. Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını üçüncü sezon çekimlerinin setinden paylaştığı fotoğraf ortalığı ayağa kaldırdı! Saçlarına kıymış gibi gözüken Afra'yı görenler, hayal kırıklığına uğradı.
9. Yeni sezonda izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan İnci Taneleri dizisine 'Semiramis' olarak dahil olan Bestemsu Özdemir karakteri için sarışın oldu.
10. Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'le yollarını ayırması üzerine başlayan aile kavgası dinmiş gibi duruyordu ki en küçük kız kardeş Sibel Semerci, abisinin yayınlamaktan vazgeçtiği video hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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11. Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Nusret hakkında ""Zenginleri s*kiyor, beni s*kmiyor" açıklamasında bulunan Teoman, konuyla ilgili @muhabironline'a konuştu. Özür dileyen Teoman'ın beş yaşında çocuk tatlılığındaki cevabı kahkaha attırdı!
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