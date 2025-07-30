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29-30 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

29-30 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.07.2025 - 00:02

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Icardi'den nispet pozu!

Icardi'den nispet pozu!

Mauro Icardi, Natasha Rey’in müstehcen görüntü ifşasıyla sarsılmış, bu krizin arkasında eski eşi Wanda Nara’nın olduğunu öne sürerek harekete geçmişti. Şimdi gündem, Icardi’nin açtığı dava ve Wanda Nara’nın 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği iddiası! Tüm bu çalkantıların ortasında China Suarez’le İstanbul’da romantik bir gün batımı paylaşan Icardi, “Seni tüm kalbimle seviyorum” notunu düşerek nispeti yaptı.

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Özcan Deniz'den abisine zehir zemberek sözler!

Özcan Deniz'den abisine zehir zemberek sözler!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor… Ancak bu kez odak noktası ilişkileri değil, aile içinden gelen bir kriz! 

Feyza Aktan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uzun ve dikkat çekici açıklamayla Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz’i hedef aldı. İddialar ise bir hayli çarpıcı: Evlilik sürecinden boşanma sonrasına, Özcan’ın servetinden evlilik sözleşmelerine kadar uzanan o ifadelere gelin birlikte bakalım!

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İstanbul sahnesi öncesi lezzet ritüeli yaşanacak.

İstanbul sahnesi öncesi lezzet ritüeli yaşanacak.

Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul Festivali sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. JLo, Las Vegas’taki bir restaurant  ile Los Angeles’taki bir restauranta yemeye alışkın olduğu lezzetlerle eşdeğer bir menüyü kulisinde görmek istiyor. İstanbul Festivali organizasyon ekibi tarafından özenle hazırlanacak kulis menüsü, JLo’nun önceki isteklerinden alınacak ilhamla tasarlanacak.

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Metin Şentürk kardeşinin 11 aydır kanser hastalığı ile mücadele ettiğini söyleyerek takipçilerinden dua istedi.

Metin Şentürk kardeşinin 11 aydır kanser hastalığı ile mücadele ettiğini söyleyerek takipçilerinden dua istedi.

Oyuncu ve şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda duygusal bir mesaj yayımladı. Ünlü sanatçı, 11 aydır kardeşinin amansız kanser hastalığıyla mücadele ettiğini ve şu anda durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı.

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Kemal Doğulu'dan olay yaratacak açıklamalar geldi.

Kemal Doğulu'dan olay yaratacak açıklamalar geldi.

Astrolog Dinçer Güner’in sunumuyla, 13. Ev astroloji programınına konuk olan Kemal Doğulu, hem ekran önü kurallarıyla hem de iddialı çıkışlarıyla yeniden gündemde! Güneşlenmekten solaryuma kadar birçok detayı çalıştığı isimlere yasaklayan Doğulu, 'Ne dersem o' diyerek otoritesini net şekilde ortaya koydu.

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Katy Perry ve Kanada Başbakanı beraber yakalandı!

Katy Perry ve Kanada Başbakanı beraber yakalandı!

Aşk dedikoduları patladı! TMZ'nin haberine göre, pop müziğin yıldızlarından Katy Perry, geçtiğimiz gece Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile samimi bir şekilde akşam yemeğinde görüntülendi. Orlanda Bloom ile 9 yıllık birlikteliğini sonlandıran Katy Perry'nin eski Kanada başbakanı ile yan yana yürüyüşleri, kahkahaları ve romantik buluşması  “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu gündeme taşıdı!

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Monako tatilinde olan Rafet El Roman ve Monako tatilinde olan Özçivitler farkında dahi olmadan bir araya geldi.

Monako tatilinde olan Rafet El Roman ve Monako tatilinde olan Özçivitler farkında dahi olmadan bir araya geldi.

Aynı anda Monako'da olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, hiç farkında olmadan Rafet El Roman'ın kızının kadrajına takıldı. O sırada ne yaptıkları fark edilen ikili kahkaha attırdı!

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Geçtiğimiz saatlerde efsanevi bir buluşma yaşandı!

Geçtiğimiz saatlerde efsanevi bir buluşma yaşandı!

Bodrum'da bir araya gelen iki efsane ses Selda Bağcan ve Sertab Erener geceye bir anı bıraktı! Beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşan ikilinin pozu, gören herkesi şoka soktu...

Filtrenin dozunu kaçıran Sertab Erener, Selda Bağcan'ı büyük harcadı!

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Armağan Çağlayan, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

Armağan Çağlayan, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

Son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarına verdiği cevaplarla sık sık gündeme gelen Armağan Çağlayan, bu sefer kendisine gelen bir DM'in ekran görüntülerini ifşa etti. 

Mesaj atan ve tatile yanına gelmek istediğini bildiren kadının mesajlarını paylaşan Armağan Çağlayan, hanımefendinin mesajı karşısında ne yapacağını şaşırdı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Su Burcu Yazgı Coşkun yaşını oldukça büyük gösteren makyajı ve kombinleriyle de düzenli olarak dile düşüyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun yaşını oldukça büyük gösteren makyajı ve kombinleriyle de düzenli olarak dile düşüyor.

Son zamanlarda yaşını büyük gösterme çabası içinde olduğu düşünülen ve bu yüzden de sık sık gündeme oturan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı son pozlar X kullanıcılarının dikkatini çekti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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