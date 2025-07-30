29-30 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor… Ancak bu kez odak noktası ilişkileri değil, aile içinden gelen bir kriz!

Feyza Aktan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uzun ve dikkat çekici açıklamayla Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz’i hedef aldı. İddialar ise bir hayli çarpıcı: Evlilik sürecinden boşanma sonrasına, Özcan’ın servetinden evlilik sözleşmelerine kadar uzanan o ifadelere gelin birlikte bakalım!