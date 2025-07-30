29-30 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Icardi'den nispet pozu!
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Özcan Deniz'den abisine zehir zemberek sözler!
İstanbul sahnesi öncesi lezzet ritüeli yaşanacak.
Metin Şentürk kardeşinin 11 aydır kanser hastalığı ile mücadele ettiğini söyleyerek takipçilerinden dua istedi.
Kemal Doğulu'dan olay yaratacak açıklamalar geldi.
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Katy Perry ve Kanada Başbakanı beraber yakalandı!
Monako tatilinde olan Rafet El Roman ve Monako tatilinde olan Özçivitler farkında dahi olmadan bir araya geldi.
Geçtiğimiz saatlerde efsanevi bir buluşma yaşandı!
Armağan Çağlayan, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.
Su Burcu Yazgı Coşkun yaşını oldukça büyük gösteren makyajı ve kombinleriyle de düzenli olarak dile düşüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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