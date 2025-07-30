onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Jennifer Lopez’in İstanbul Konserindeki Kulis Menüsü Görenlerin Ağzının Suyunu Akıttı

Jennifer Lopez’in İstanbul Konserindeki Kulis Menüsü Görenlerin Ağzının Suyunu Akıttı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2025 - 11:41

Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul Festivali sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. JLo, Las Vegas’taki bir restaurant  ile Los Angeles’taki bir restauranta yemeye alışkın olduğu lezzetlerle eşdeğer bir menüyü kulisinde görmek istiyor. İstanbul Festivali organizasyon ekibi tarafından özenle hazırlanacak kulis menüsü, JLo’nun önceki isteklerinden alınacak ilhamla tasarlanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jennifer Lopez İstanbul konseri için Las Vegas ve Los Angeles’tan ilham alınan yemekler hazırlancak.

Jennifer Lopez İstanbul konseri için Las Vegas ve Los Angeles’tan ilham alınan yemekler hazırlancak.

JLo’nun Las Vegas’taki Bellagio Hotel içerisinde bulunan restaurantta sıkça tercih ettiği yemekler arasında kemikli Rib-Eye Steak ve orta-kıvamda, dışı kıtır pişmiş kırmızı et öne çıkıyor. Bu lezzetlerin trüflü patates püresi, tatlı patates, sote mantar ve farklı soslarla (Roquefort, dijon, merlot tereyağı) servis edilmesi dikkat çekerken festival kulisinde benzer bir kombinasyonun sunulması bekleniyor.

Los Angeles’taki bir restoran, JLo’nun tercihleri söz konusu olduğunda özel bir yere sahip. Yıldızın burada en çok sevdiği tatlar arasında kara misolu morina balığı, baharatlı ton balıklı çıtır pirinçler, jalapenolu yellow tail sashimi ve tempura karidesler yer alıyor. İstanbul’daki organizasyon ekibinin de bu tarz hafif ve sofistike lezzetleri menüde değerlendirmesi şaşırtıcı olmaz.

JLo’nun sahne öncesi dengeli beslenmeye özen gösterdiği biliniyor. Daha önceki konserlerinde yer alan yeşil fasulye eşliğinde fırınlanmış tavuk, arugula ve salatalık bazlı yeşil salatalar, edamame ve beyaz pirinç gibi seçenekler, İstanbul kulisinde de yer alması muhtemel sağlıklı alternatifler arasında. Finalde ise her zaman olduğu gibi “şefin sürprizi” tatlısı beklentisi yüksek.

İstanbul sahnesi öncesi lezzet ritüeli yaşanacak.

İstanbul sahnesi öncesi lezzet ritüeli yaşanacak.

JLo’nun sahneye çıkmadan önceki rutininde, iyi hazırlanmış bir yemek kadar o yemeğin sunumu, dengesi ve detaylara gösterilen özenin de önemli olduğu biliniyor. İstanbul Festivali ekibinin, JLo’nun alışık olduğu bu lezzet ritüelini sağlamak için hem yerel hem de uluslararası mutfaklardan destek alması bekleniyor.

JLo’nun bugüne dek tercih ettiği restoranlar ve menüler doğrultusunda İstanbul Festivali’ndeki hazırlıkların da bu çizgide olması sürpriz olmayacak. 5 Ağustos gecesi sadece müzik değil, sahne arkasında yaratılacak atmosfer de festivalin unutulmazları arasında yer almaya aday.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
5
4
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın