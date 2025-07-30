Jennifer Lopez’in İstanbul Konserindeki Kulis Menüsü Görenlerin Ağzının Suyunu Akıttı
Jennifer Lopez, 5 Ağustos’ta İstanbul Festivali sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. JLo, Las Vegas’taki bir restaurant ile Los Angeles’taki bir restauranta yemeye alışkın olduğu lezzetlerle eşdeğer bir menüyü kulisinde görmek istiyor. İstanbul Festivali organizasyon ekibi tarafından özenle hazırlanacak kulis menüsü, JLo’nun önceki isteklerinden alınacak ilhamla tasarlanacak.
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Jennifer Lopez İstanbul konseri için Las Vegas ve Los Angeles’tan ilham alınan yemekler hazırlancak.
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İstanbul sahnesi öncesi lezzet ritüeli yaşanacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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