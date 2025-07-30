onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Metin Şentürk Kanser Hastalığıyla Mücadele Eden Kardeşi İçin Takipçilerinden Dua İstedi

Metin Şentürk Kanser Hastalığıyla Mücadele Eden Kardeşi İçin Takipçilerinden Dua İstedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2025 - 11:40

Oyuncu ve şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda duygusal bir mesaj yayımladı. Ünlü sanatçı, 11 aydır kardeşinin amansız kanser hastalığıyla mücadele ettiğini ve şu anda durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı.

Sahne kariyerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken, Metin Şentürk kardeşi için yaptığı paylaşımda takipçilerinin duasını istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o paylaşım:

Metin Şentürk kardeşinin 11 aydır kanser hastalığı ile mücadele ettiğini söyleyerek takipçilerinden dua istedi.

Metin Şentürk kardeşinin 11 aydır kanser hastalığı ile mücadele ettiğini söyleyerek takipçilerinden dua istedi.

'Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın