Metin Şentürk Kanser Hastalığıyla Mücadele Eden Kardeşi İçin Takipçilerinden Dua İstedi

Oyuncu ve şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda duygusal bir mesaj yayımladı. Ünlü sanatçı, 11 aydır kardeşinin amansız kanser hastalığıyla mücadele ettiğini ve şu anda durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı.

Sahne kariyerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken, Metin Şentürk kardeşi için yaptığı paylaşımda takipçilerinin duasını istedi.