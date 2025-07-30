Metin Şentürk Kanser Hastalığıyla Mücadele Eden Kardeşi İçin Takipçilerinden Dua İstedi
Oyuncu ve şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda duygusal bir mesaj yayımladı. Ünlü sanatçı, 11 aydır kardeşinin amansız kanser hastalığıyla mücadele ettiğini ve şu anda durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı.
Sahne kariyerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken, Metin Şentürk kardeşi için yaptığı paylaşımda takipçilerinin duasını istedi.
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İşte o paylaşım:
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Metin Şentürk kardeşinin 11 aydır kanser hastalığı ile mücadele ettiğini söyleyerek takipçilerinden dua istedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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