28 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
28 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; sevilen oyuncu Tolgahan Sayışman’ın biricik eşi Almeda Abazi, yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeniyle adeta ölümden döndü. Acil ameliyata alınan ünlü modelin rahatsızlığı da belli oldu.
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2. Bilal Hancı'yla olaylı ayrılığının ardından yeni aşklarla gündeme gelen Esin Çepni'nin OnlyFans hesabı açtığı haberi uzun süre konuşulmuştu. O günden sonra ne paylaşsa yorum toplayan fenomen, bu kez de hemcinsi tarafından gelen 'sarkık meme' eleştirisine verdiği tepkiyle gündeme taşındı.
3. Çocukluğumuzun sevilen yapımlarından Sihirli Annem'de 'Çilek'i canlandıran Zeynep Özkaya, geçtiğimiz aylarda sevgilisinden evlilik teklifi almıştı. Dün evlilik yolunda ilk adımı atan Özkaya'nın kız istemesinden ilk kareler de geldi.
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5. Ünlü şarkıcı Gülşen'in önceki gün geçirdiği kalp krizi yüzünden hayatını kaybeden babası Arslan Bayraktar’ı son yolculuğuna uğurladı.
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7. Geçtiğimiz ay nikahlanıp "ekim sonu düğün" diyen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın düğün günü geldi çattı!
8. Kıvanç Tatlıtuğ'un 41. yaş doğum gününde Kırklareli'ne bağ bozumuna giden ve yeni girişimlerini de duyuran Başak Dizer, bembeyaz kombinine gelen eleştiriye dünya tatlısı olduğu kadar mütevazı da bir cevap verdi! ❤️
9. Ceyda Düvenci, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında 29 Ekim'e özel güzel kızı Melisa'yı ağırladı! İzleyici Ceyda Düvenci ve kızının arasındaki şahane bağa bir kez daha şahitlik ederken Düvenci ağlamamak için kendini zor tuttu. ❤️
10. @barisunique adlı kullanıcı Hande Erçel'in Marakeş'te giydiği kombinini kırk yıl düşünseniz aklınızın ucuna gelmeyecek bir kişinin kombinine benzetti. Hatta Hande Erçel'in ilham kaynağının da o olabileceğini ima etti 🙊
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11. Geçtiğimiz saatlerde "sonsuza dek evet" diyen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın düğününden görüntüler gelmeye devam ettikçe Helvacıoğlu'nun gelinliği dikkat çekti!
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