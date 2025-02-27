27 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Başından bu yana ayrılığın sorumlusu olarak görülen, en son da Big5'da jüri kotluğunda izlediğimiz Gülçin Ergül, geçtiğimiz saatlerde Katarsis'e konuk oldu. Gruptan ayrılırken ve sonrasında yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı...
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Stand-up Gösterileri, Soğuk Savaş'taki soğuk esprileri ve eşi Deniz Bağdaş'la beraber çektiği Bozuk Mikrofon programıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Özgür Turhan birkaç ayın ardından yeniden boşanma iddialarıyla anılıyordu. Beraber son videolarını 20 Aralık'ta yayınlanan ve sesi soluğu çıkmayan çiftten açıklama bugün geldi. Deniz Bağdaş, sosyal medya hesabından Özgür Turhan'la boşandıklarını açıkladı.
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli’nin sağlık durumu büyük merak konusuydu. Ziyaretçi yasağı koyacak kadar yoğun ilgi gören sanatçıdan nihayet sevindiren haber geldi! Tanyeli, hastaneden yaptığı paylaşımda taburcu olacağını duyurdu.
Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak çifti, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Nişan törenine ait görüntüler büyük ilgi görmüştü. Bu kez de ünlü futbolcu yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi. Benfica’da top koşturan milli yıldız, nişanlısı için öyle bir jest yaptı ki görenler hayran kaldı.
Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Mine Tugay, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve zorlu bir süreçten geçen ünlü oyuncu, bu kez de 15 yıl önce kaybettiği abisini andığı paylaşımıyla takipçilerini hüzne boğdu.
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Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra ile yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü. Ünlü sanatçının bu aile pozuna “Aşklarım” notunu düşmesi olay oldu. Avşar’ın bu paylaşımı, “Nispet mi yaptı, kıskandırıyor mu?” sorularını akıllara getirdi.
Hollywood dünyası, efsanevi aktör Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın trajik ölümüyle sarsıldı. 95 yaşındaki Hackman ve 63 yaşındaki Arakawa, New Mexico'nun Santa Fe bölgesindeki evlerinde ölü bulundu.
Ünlü manken Özge Ulusoy, uzun süredir aşk yaşadığı Faruk Çolakoğlu ile ne zaman evlenecek? Bir süredir birlikte olan çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı merak konusu olurken, ünlü modelden çarpıcı açıklamalar geldi. Daha önce parmağında tek taş yüzükle görüntülenen Ulusoy, bu kez net bir yanıt verdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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