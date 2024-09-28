28 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
28 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış töreninde görüntülenen Serenay Sarıkaya yine kombininin her bir detayı ile kendine hayran bıraktı!
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Hande Yener'in 28 Eylül'de vereceği "Hande Bizi Sezen'e Götür" konserinin provasındaki "Git" şarkısını seslendiren Hande Yener sahnede adeta devleşti.
Ahu Tuğba’nın maneviyata yönelip adını ‘Mahmut’ olarak değiştiren program partneri Meriç Erkan ile Yaşar Alptekin'in cenazedeki tavırları dikkat çekmişti. Meriç'ten Anjelik'e yaşananlar hakkında açıklama geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzelliğiyle sık sık konuşulan Demet Özdemir'in yeni anlaştığı reklam filminden 25 milyon TL alacağı iddia edildi.
Cenazesi Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'nın cenaze töreni bugün gerçekleştirildi. Ünlü sanatçının cenaze töreninde kızı Anjelik'ten göz dolduran açıklamalar geldi.
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Bu yıl 31.'si gerçekleştirilen Altın Koza Film Festivali'ne ödüllerin yanı sıra Mehmet Aslantuğ ve Levent Özdilek'in gergin anları damga vurdu.
Sahnelerden uzak duran Rihanna'dan "erkek annesi olmanın zorlukları" paylaşımı!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 8 bin TL'ye kiraya verdiği evinde kiracısı ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Akalın evindeki kiracıyı çıkartabilirse ne yapacağını açıkladı!
Bir ay önce Amerika'daki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesi geçtiğimiz gün Türkiye'ye getirildi ve bugün toprağa verildi. Serpil Çakmaklı cenazede Yeşilçam oyuncularının eksikliği yüzünden isyan etti.
1 Eylül'de vefat eden Ahu Tuğba bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik gözyaşları içerisindeyken Meriç Erkan'ın cenazedeki tavrı dikkat çekti.
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