25 Nisan Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
25 Nisan Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 25 Nisan Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Survivor All Star'da yakın arkadaşlıkları sebebiyle sık sık eleştirilen ve hem eş hem anne tarafından 'uzak dur' uyarısına maruz kalan Yunus Emre ve Aleyna bu kez izleyicinin de tepkisini çekti. Evli olan Yunus Emre'nin, Aleyna'nın yanında yatması izleyiciyi şoke etti!
Güney Kore, ülkenin azalan doğum oranını artırmak amacıyla bütçede kesenin ağzını açtı. Ülkede doğan her bebek için ebeveynlere 100 milyon won (yaklaşık 2,40 milyon TL) nakit ödeme yapılması planlanıyor.
Bakalım Perşembe gününün öne çıkan tweetleri hangileri?
Video içerik üreticisi Özkan Sağın, fiyat algısını kaybetmeyi çektiği bir videoda öyle bir anlattı ki karşılaştırılmayan fiyat kalmadığı anlaşıldı.
Yerli Barbie olarak bilinen ünlü oyuncu Bade İşçi, konuk olduğu programda çok konuşulacak kıskançlık itiraflarında bulundu!
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Survivor All Star'da beklenmedik bir olay yaşandı ve ödül oyunu esnasında Nagihan zaten sakat olan bacağını yeniden sakatladı.
Bir Twitter (X) kullanıcısı ise 'Karşı cinsle iletişiminiz nasıl?' diye sorarak ikili ilişkilerin nabzını tuttu. Gelen cevaplar ise hepimize kahkaha attırdı.😂
Siz Rahat Edebilir miydiniz? İtalya'da İçerden Dışarının Gözüktüğü ama Dışarıdan İçerinin Gözükmediği Tuvalet
Bir zamanların en sevilen dizilerinden olan Akasya Durağı'nda bir sahnenin çekimlerinin büyük bir karışıklığa yol açtığı ortaya çıktı.
Güney Kore, tarihinin ilk ve en büyük seks festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu. Festivalde Japon porno yıldızları da yer alacaktı. Önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan festival, iptal edildi.
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Kendisine sorulan yeriz soru karşılığında verdiği cevapla 'ideal koca, ideal erkek' ünvanını bir kez daha kazanan Barış Arduç'un ardından Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuşan Gupse Özay, kıskançlık sorularına tüm asaleti ve zerafetiyle cevap verdi. Minik kızları Jan Asya hakkında da konuştu!
Mardin Midyat ilçesinde, kucağındaki bebeği ve elindeki çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Otomobil sürücüsünün, hafif yaralanan anne ile bebeğini hastaneye götürmek istediği sırada bu kez de kadın ile bebeğine kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havalanıp kamyonetin kasasına düşen anne ile kucağındaki bebeği ağır yaralanırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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