Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Fiyat Algısını Kaybetmeyi Anlatan Video, Ekonomide Vatandaşın İç Sesini Yüzüne Vurdu

Fiyat Algısını Kaybetmeyi Anlatan Video, Ekonomide Vatandaşın İç Sesini Yüzüne Vurdu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.04.2024 - 18:43

Video içerik üreticisi Özkan Sağın, fiyat algısını kaybetmeyi çektiği bir videoda öyle bir anlattı ki karşılaştırılmayan fiyat kalmadığı anlaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fiyatlardaki yükselişin alım gücünü kat be kat aştığı ortamda fiyat algısını kaybeden vatandaşlar her şeyin fiyatını karşılaştırmaya yöneliyor.

Fiyatlardaki yükselişin alım gücünü kat be kat aştığı ortamda fiyat algısını kaybeden vatandaşlar her şeyin fiyatını karşılaştırmaya yöneliyor.

Trafiğin sıkışık olmasının benzin fiyatlarıyla, cafelerin kalabalık olmasının çay fiyatlarıyla karşılaştırıldığı bu ortamda bir süre sonra fiyat algısının kaybolmasını hepimiz yaşıyoruz.

Özkan Sağın da bunu çektiği video içerikte işleyince bir tokat misali herkes kendini gördü. Çaydan benzine, araba yıkama ücretinden ayakkabıya dek her şeyin fiyatını normalleştirme süreci komik görünüyordu.

Özkan Sağın da bunu çektiği video içerikte işleyince bir tokat misali herkes kendini gördü. Çaydan benzine, araba yıkama ücretinden ayakkabıya dek her şeyin fiyatını normalleştirme süreci komik görünüyordu.

İşte fiyat algısını kaybeden o video: "Arabanın fiyatı 10 milyonmuş, ama çayın 30 lira olduğu yerde normal."

Videoya yapılan yorumlarda çoğu kişi kendini görürken,

Videoya yapılan yorumlarda çoğu kişi kendini görürken,

Değişen ve hızla yükselmeye devam eden fiyatların beyin ayarlarıyla oynadığı görüldü.

Değişen ve hızla yükselmeye devam eden fiyatların beyin ayarlarıyla oynadığı görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte "Pakistan'da gibi kazanıp, İngiltere'de gibi harcamak" temalı videoya yapılan yorumlardan bazıları.

İşte "Pakistan'da gibi kazanıp, İngiltere'de gibi harcamak" temalı videoya yapılan yorumlardan bazıları.

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Sizin algınız ne durumda?

Sizin algınız ne durumda?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın