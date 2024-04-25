Fiyat Algısını Kaybetmeyi Anlatan Video, Ekonomide Vatandaşın İç Sesini Yüzüne Vurdu
Fiyat Algısını Kaybetmeyi Anlatan Video, Ekonomide Vatandaşın İç Sesini Yüzüne Vurdu
Video içerik üreticisi Özkan Sağın, fiyat algısını kaybetmeyi çektiği bir videoda öyle bir anlattı ki karşılaştırılmayan fiyat kalmadığı anlaşıldı.
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Fiyatlardaki yükselişin alım gücünü kat be kat aştığı ortamda fiyat algısını kaybeden vatandaşlar her şeyin fiyatını karşılaştırmaya yöneliyor.
Özkan Sağın da bunu çektiği video içerikte işleyince bir tokat misali herkes kendini gördü. Çaydan benzine, araba yıkama ücretinden ayakkabıya dek her şeyin fiyatını normalleştirme süreci komik görünüyordu.
İşte fiyat algısını kaybeden o video: "Arabanın fiyatı 10 milyonmuş, ama çayın 30 lira olduğu yerde normal."
Videoya yapılan yorumlarda çoğu kişi kendini görürken,
Değişen ve hızla yükselmeye devam eden fiyatların beyin ayarlarıyla oynadığı görüldü.
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İşte "Pakistan'da gibi kazanıp, İngiltere'de gibi harcamak" temalı videoya yapılan yorumlardan bazıları.
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