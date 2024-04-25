Gecenin Sonunda Kaç Tane Yediğini Saymayanlar Islak Hamburger Fiyatını Görünce İsyan Etti

Taksim'in ünlü sokak lezzetlerinden ıslak hamburger, sevenlerinin, gece eğlence çıkışında, sayısını takip etmeden, birkaç lokmada tükettiği ünlü bir yiyecektir. Ünü, Taksim sınırlarını aşan ıslak hamburgerin geçmiş yıllardaki fiyatını hatırlayanlar gördükleri karşısında geçmiş bayramları yad eden yaşlılar gibi hissetmekten geri duramadı.