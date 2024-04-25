Gecenin Sonunda Kaç Tane Yediğini Saymayanlar Islak Hamburger Fiyatını Görünce İsyan Etti
Gecenin Sonunda Kaç Tane Yediğini Saymayanlar Islak Hamburger Fiyatını Görünce İsyan Etti
Taksim'in ünlü sokak lezzetlerinden ıslak hamburger, sevenlerinin, gece eğlence çıkışında, sayısını takip etmeden, birkaç lokmada tükettiği ünlü bir yiyecektir. Ünü, Taksim sınırlarını aşan ıslak hamburgerin geçmiş yıllardaki fiyatını hatırlayanlar gördükleri karşısında geçmiş bayramları yad eden yaşlılar gibi hissetmekten geri duramadı.
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Yakın geçmişte tek haneli rakamlarda olan uygun fiyatıyla yiyenlerin saymaya gerek duymadığı alım gücüyle tükettiği ıslak hamburger artık pahalı kategoriye geçmişti.
Kaan Sezyum'un paylaştığı ıslak hamburgerin son fiyatı üzdü.
Sosyal medyada özellikle öğrencilik ya da gençlik dönemlerindeki fiyatları hatırlayanları üzdü.
Yeme içme fiyatlarının çok tartışıldığı son günlerde,
En ucuz lezzetlerden olan ıslak hamburgerin de ellerimizin arasından kayıp gidişini görmek,
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Üzüntü verdi.
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Sizce ıslak hamburger fiyatı pahalı mı?
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