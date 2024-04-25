Güney Kore'nin İlk ve En Büyük Seks Festivali Halkın Tepkisinden Sonra İptal Edildi

Festivali organize eden Play Joker adlı şirketin yöneticilerinden Lee Hee Tae, 'Neredeyse her gelişmiş ülkede bir seks festivali var, ancak Güney Kore'de yetişkinlere yönelik bir eğlence kültürümüz bile yok. Bir tane yaratma yolunda ilk adımları atmak istiyorum' diye konuşmuş yaşanan ilk olayların ardından festivalin yerini değiştirmişti.