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Güney Kore'nin İlk ve En Büyük Seks Festivali Halkın Tepkisinden Sonra İptal Edildi

Güney Kore'nin İlk ve En Büyük Seks Festivali Halkın Tepkisinden Sonra İptal Edildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.04.2024 - 10:35

Güney Kore, tarihinin ilk ve en büyük seks festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu. Festivalde Japon porno yıldızları da yer alacaktı. Önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan festival, iptal edildi.

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Güney Kore tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyordu.

Güney Kore tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyordu.

Pornografi dağıtımının suç sayıldığı, kamuya açık çıplaklığın da yasaklandığı oldukça muhafazakar bir ülke olan Güney Kore tarihinin ilk ve en büyük seks partisini düzenlemeye hazırlanıyordu. Festival için Japon porno yıldızları da ülkeye giriş yapmıştı.

Güney Kore'nin hazırlandığı festival, 24 saat kala iptal edildi.

Güney Kore'nin hazırlandığı festival, 24 saat kala iptal edildi.

Japonya'dan gelen konukları görmek için 5 binden fazla kişinin festival alanına geleceği düşünülüyordu. 

Festival, halkın tepkisi üzerine festivalin yapılacağı mekanların kararından dönmesiyle iptal edildi. Konuklar ise halk tarafından saldırıya uğrayacaklarını ve hayatlarının tehlikede olduğunu düşünerek festivalden çekildi.

Festivalin her iki cinsiyet için de aynı amaçları taşımadığı söylenmiş, aktivistler organizatörleri kadınları kullanmakla suçlamıştı.

Festivalin her iki cinsiyet için de aynı amaçları taşımadığı söylenmiş, aktivistler organizatörleri kadınları kullanmakla suçlamıştı.

Öte yandan belediye başkanı bir festival alanının ilkokula yakın olduğunu söyleyerek tepkisini göstermiş, etkinliğin bu mekanda yapılması halinde mekanın ruhsatının iptal edileceğini belirtmişti. Bunun üzerine mekan, ev sahipliği yapmaktan vazgeçti.

Festival için bilet alan kişiler ise para iade talebinde bulunmaya başlamışlardı.

"Neredeyse her gelişmiş ülkede bir seks festivali var, ancak Güney Kore'de yetişkinlere yönelik bir eğlence kültürümüz bile yok."

"Neredeyse her gelişmiş ülkede bir seks festivali var, ancak Güney Kore'de yetişkinlere yönelik bir eğlence kültürümüz bile yok."

Festivali organize eden Play Joker adlı şirketin yöneticilerinden Lee Hee Tae, 'Neredeyse her gelişmiş ülkede bir seks festivali var, ancak Güney Kore'de yetişkinlere yönelik bir eğlence kültürümüz bile yok. Bir tane yaratma yolunda ilk adımları atmak istiyorum' diye konuşmuş yaşanan ilk olayların ardından festivalin yerini değiştirmişti.

"Çarpık seks görüşü aşılamakla" suçlanan organizatör festivali son olarak bir gemide düzenlemeye karar vermişti.

"Çarpık seks görüşü aşılamakla" suçlanan organizatör festivali son olarak bir gemide düzenlemeye karar vermişti.

Yetkililerin baskısı üzerine geminin sahibi de festivale ev sahipliği yapmaktan çekildi. Festivaldeki katılımcıların gün geçtikçe azalması ve son olarak Japonya'dan gelen konukların da çekilmesi üzerine, festival iptal edildi.

Aynı organizatör daha önce böyle bir festival düzenlemiş ancak çok fazla katılım sağlanmamıştı.

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