Güney Kore'nin İlk ve En Büyük Seks Festivali Halkın Tepkisinden Sonra İptal Edildi
Güney Kore'nin İlk ve En Büyük Seks Festivali Halkın Tepkisinden Sonra İptal Edildi
Güney Kore, tarihinin ilk ve en büyük seks festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu. Festivalde Japon porno yıldızları da yer alacaktı. Önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan festival, iptal edildi.
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Güney Kore tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyordu.
Güney Kore'nin hazırlandığı festival, 24 saat kala iptal edildi.
Festivalin her iki cinsiyet için de aynı amaçları taşımadığı söylenmiş, aktivistler organizatörleri kadınları kullanmakla suçlamıştı.
"Neredeyse her gelişmiş ülkede bir seks festivali var, ancak Güney Kore'de yetişkinlere yönelik bir eğlence kültürümüz bile yok."
"Çarpık seks görüşü aşılamakla" suçlanan organizatör festivali son olarak bir gemide düzenlemeye karar vermişti.
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