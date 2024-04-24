Söylemeleri Durumda Linç Edilecekleri Fikirlerini Paylaşan Kişiler

Herkesin belli konularda popüler olmayan fikirleri vardır ama gerek toplum baskısına uğramamak gerek başkalarını kırmamak adına sosyal hayatta bu düşüncelerini çok da açığa almazlar. Neyse ki Twitter var da akımlarla insanların başkalarına uç gelebilecek fikirlerini görebiliyoruz.