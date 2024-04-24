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Söylemeleri Durumda Linç Edilecekleri Fikirlerini Paylaşan Kişiler

Söylemeleri Durumda Linç Edilecekleri Fikirlerini Paylaşan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.04.2024 - 17:50

Herkesin belli konularda popüler olmayan fikirleri vardır ama gerek toplum baskısına uğramamak gerek başkalarını kırmamak adına sosyal hayatta bu düşüncelerini çok da açığa almazlar. Neyse ki Twitter var da akımlarla insanların başkalarına uç gelebilecek fikirlerini görebiliyoruz.

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Bu paylaşımın alıntıları da bahsettiğimiz akıma uygun.

Bu paylaşımın alıntıları da bahsettiğimiz akıma uygun.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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