Söylemeleri Durumda Linç Edilecekleri Fikirlerini Paylaşan Kişiler
Söylemeleri Durumda Linç Edilecekleri Fikirlerini Paylaşan Kişiler
Herkesin belli konularda popüler olmayan fikirleri vardır ama gerek toplum baskısına uğramamak gerek başkalarını kırmamak adına sosyal hayatta bu düşüncelerini çok da açığa almazlar. Neyse ki Twitter var da akımlarla insanların başkalarına uç gelebilecek fikirlerini görebiliyoruz.
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Bu paylaşımın alıntıları da bahsettiğimiz akıma uygun.
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