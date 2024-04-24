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Bakırköy Kadın Cezaevi'nde Kalmış Birisinin Gözünden Kadın Mahkum Manzaraları

Bakırköy Kadın Cezaevi'nde Kalmış Birisinin Gözünden Kadın Mahkum Manzaraları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.04.2024 - 17:27

Kimi zaman gazetelerin üçüncü sayfalarında, kimi zaman realite şovlarda suça bulaşmış pek çok kişinin hikayesine rastlıyoruz ama sayfayı veya kanalı değiştirince bu olaylar hafızalarımızdan siliniyor. Eğer bu kişilerle birebir diyalog kurarsanız toplumumuzda yaşanan olaylar aklımızda daha çok yer tutuyor. Sibel Gürcihan isimli bir Twitter kullanıcısı da şahit olduklarını tek tek anlattı.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

(İsimler değiştirilmiştir)

NAİLE: "Ablacım, benim herifi kafasının tam dört yerinden vurdum.

NAİLE: "Ablacım, benim herifi kafasının tam dört yerinden vurdum.

Nerelerden vurmam gerektiğini abim gösterdi. Herif ölmedi iyi mi. Şimdi bitkisel hayatta. Bitkisel hayata girmeden önce abim kendisinden 'şikayetçi değilim' diye imza aldı. İnsan kafadan dört kurşun yer de niye ölmez abla? Demek ki beyin yok.. .Kurşunlar boşluklardan geçti gitti'

SEVDA: "Ablacım biz 2017'de eşimle birlikte bir iş aldık, sonra o iş sarpa sardı, buradayız.

SEVDA: "Ablacım biz 2017'de eşimle birlikte bir iş aldık, sonra o iş sarpa sardı, buradayız.

Ne işi aldınız? 'Abla biz tetikçiyiz. Borcunu ödemeyenleri uyarırız, güzel de para var bu işte. Yalnız adam öldürmeyiz, gece işyerlerini kurşunlarız sadece. Bir motosikletimiz var. eşim kullanır, ben de arkada ateş ederim'.

FAHRİYE: "Herkese iyi akşamlar, ben beş vakit namazımı aksatmam da, kıblenin yönünü bilen var mı acaba?"

FAHRİYE: "Herkese iyi akşamlar, ben beş vakit namazımı aksatmam da, kıblenin yönünü bilen var mı acaba?"

Hayırdır bacım, niye geldin gece gece? 'Şöyle söyleyeyim, bizim evde bir ceset bulundu..' Nasıl ya?!! 'Şöyle anlatayım: 'Erkek arkadaşım akşam eve bir arkadaşını çağırdı, yemek yiyip biraz da alkol aldılar. Derken aralarında bir tartışma çıktı, kavga büyüdü. Benimki kickbox'çıdır. Sen adamı bir yumrukta öldür'. Eee? Polise haber vermedin mi? 'Polisle molisle uğraşmayalım dedi benimki' Peki ne yaptınız? 'Götürüp mezarlığa attık abla. Benim ev de beşinci katta, zor oldu biraz. Geri döndük ki bir kamyon polis bizi bekliyor. İyi de beni niye getiriyorlar ki abla? Ben öldürmedim ki?'

KEBİRE: "Kocam, gözü burnundan akasıca, beş koli ilacı Gürcistan'dan sokmaya çalışırken yakalanmış, paketlerin üstünde de benim adım yazıyormuş.

KEBİRE: "Kocam, gözü burnundan akasıca, beş koli ilacı Gürcistan'dan sokmaya çalışırken yakalanmış, paketlerin üstünde de benim adım yazıyormuş.

Evin balkonunda da bir takım otlar filan yetiştirirdi zaten. Otları da, beni de alıp geldiler abla. O değil de köpek gibi çalıştım, milletin helasını temizleyip airfryer almıştım, pislik görümcem kullanacak şimdi. Daha paketini bile açmamıştım abla'

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GAYE: "Abla bir arkadaşımla beraber Dudullu Organize Sanayii'nde bir işyerinin kepengini patlattık, kepenk üstümüze kapanmasın mı?

GAYE: "Abla bir arkadaşımla beraber Dudullu Organize Sanayii'nde bir işyerinin kepengini patlattık, kepenk üstümüze kapanmasın mı?

İki gün aç susuz orada kaldık. Gelip açtılar ki biz iki hırsız açlıktan bayılmış vaziyette orada yatıyoruz. Ters kelepçeyle aldılar ablam benim. Aynı zamanda madde bağımlısıyım, geceleri kriz geçirip bağırırsam korkmayın'

SUDENAZ: "Trans bireyim ablacım, esrardan başka bir şey kullanmam. Üstümde iki dal esrar çıktı satıcı olabilir diye getirdiler.

SUDENAZ: "Trans bireyim ablacım, esrardan başka bir şey kullanmam. Üstümde iki dal esrar çıktı satıcı olabilir diye getirdiler.

Keşke evden tartıp öyle çıksaydım. Bir gram fazla olunca alıyorlar. Neyse, olan oldu artık... Karılar bu arada size yürürüm, yan bakarım diye tırsmayın ha. Önümüze gelene çullanmıyoruz, bizde de duygular karşılıklı oluyor. Hem hepiniz yaşlı başlı paçoz karılarsınız neyize bakacağım ben sizin? Kapımda ne çıtırlar yatıyor... Eee ablacım? Çay kahve veriyorlar değil mi? Tabii tabii, çikolatalı pasta bile var. Yahu 6 gündür sabun ve tuvalet kağıdı alamadık, ne çayı kahvesi? 'Yapma abla ya? Bunu iyi demedin işte..Ben kahve içemezsem yıkarım burayı. Ranzaları ayrı, masa sandalyeyi ayrı zkerim. Kahve verecekler! Hiç yolu yok!' (Tabii ki vermediler).

PERİ VE HANDE: "Biz konsomatristiz hanımlar ama fuhuş yapmayız.

PERİ VE HANDE: "Biz konsomatristiz hanımlar ama fuhuş yapmayız.

Keriz bulunca silkeleriz sadece. Akşam iki barzo geldi, dediler buradan sonra evlere geçip eğlenelim. Tamam deyip parayı peşin aldık, biz dışarıdayız, arkadan gelin dedik. Tabii benim arabaya atladığımızla kaçmamız bir oldu. Bu şekilde çok avanak yolduk, böyle çalışıyoruz ablacım, fuhuş asla yapmayız. Genelde polise yansır, karım duyar diye peşini kovalamazlar ama bu seferkiler belalı çıktı. Arabaları ile peşimize düşüp ateş ederek kovalamaya başladılar. Benim arabanın bagajı delik deşik oldu. Korkudan dalmışız Aydos Ormanları'na, adamlar vazgeçmiyor... Arabayı bir jandarma tesisinin duvarına toslayıp öyle durabildik. Biz ikimiz hemen arabadan çıkıp tam siper yere yattık. Arkadaki salaklar da yetişip arabadan inince jandarmalar ikisini de ayaklarından vurdu. Sonra dördümüzü birden ters kelepçeyle aldılar. Onlar hastaneye, biz buraya' Para ne oldu peki? 'Hangi para abla?' Adamlardan aldığınız peşin para... Haa, para burada abla, girişte tutanak karşılığı emanete aldılar Çıkınca tabii ki alıp harcayacağız'

BUSE: "Ablacım şöyle söyleyeyim, akşam bir arkadaşımla takılıp sonra tek başıma evin yolunu tuttum.

BUSE: "Ablacım şöyle söyleyeyim, akşam bir arkadaşımla takılıp sonra tek başıma evin yolunu tuttum.

Arkadan çakalın teki takıldı, olay fiziksel tacize kadar uzanınca bunu tabancayla oracıkta ayaklarından vurdum.' Tabancayı oracıkta nereden buldun ya? 'Abla benim çantamdadır hep. Burası İstanbul, tabancasız gezilir mi?' Ruhsatlı mı peki? Yoo, internetten aldım..' Tabanca nerede şimdi? 'Polise teslim ettim abla..' İnternetten tabanca aldın adam vurdun ve o tabancayı polise teslim ettin öyle mi? Şimdi o tabanca balistik incelemeye gidecek, senden önce kullanıldıysa-ki mutlaka kullanılmıştır- ne yapacaksın? 'Yapma ya abla..Bak orada z.çtık işte. Ben taciz var diye bırakırlar diyordum, onu düşünemedim, tüh!'

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Saffet Filiz

Patlamaya hazır dediği şeylere bak 😂 belli ki esra erol ve müge anlı izlememiş, biri şuna tv versin.

ömer

Sorsan hepsi kader mahkumu ama 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

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