Bakırköy Kadın Cezaevi'nde Kalmış Birisinin Gözünden Kadın Mahkum Manzaraları

Keriz bulunca silkeleriz sadece. Akşam iki barzo geldi, dediler buradan sonra evlere geçip eğlenelim. Tamam deyip parayı peşin aldık, biz dışarıdayız, arkadan gelin dedik. Tabii benim arabaya atladığımızla kaçmamız bir oldu. Bu şekilde çok avanak yolduk, böyle çalışıyoruz ablacım, fuhuş asla yapmayız. Genelde polise yansır, karım duyar diye peşini kovalamazlar ama bu seferkiler belalı çıktı. Arabaları ile peşimize düşüp ateş ederek kovalamaya başladılar. Benim arabanın bagajı delik deşik oldu. Korkudan dalmışız Aydos Ormanları'na, adamlar vazgeçmiyor... Arabayı bir jandarma tesisinin duvarına toslayıp öyle durabildik. Biz ikimiz hemen arabadan çıkıp tam siper yere yattık. Arkadaki salaklar da yetişip arabadan inince jandarmalar ikisini de ayaklarından vurdu. Sonra dördümüzü birden ters kelepçeyle aldılar. Onlar hastaneye, biz buraya' Para ne oldu peki? 'Hangi para abla?' Adamlardan aldığınız peşin para... Haa, para burada abla, girişte tutanak karşılığı emanete aldılar Çıkınca tabii ki alıp harcayacağız'