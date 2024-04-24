Bakırköy Kadın Cezaevi'nde Kalmış Birisinin Gözünden Kadın Mahkum Manzaraları
Bakırköy Kadın Cezaevi'nde Kalmış Birisinin Gözünden Kadın Mahkum Manzaraları
Kimi zaman gazetelerin üçüncü sayfalarında, kimi zaman realite şovlarda suça bulaşmış pek çok kişinin hikayesine rastlıyoruz ama sayfayı veya kanalı değiştirince bu olaylar hafızalarımızdan siliniyor. Eğer bu kişilerle birebir diyalog kurarsanız toplumumuzda yaşanan olaylar aklımızda daha çok yer tutuyor. Sibel Gürcihan isimli bir Twitter kullanıcısı da şahit olduklarını tek tek anlattı.
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Paylaşım şöyle;
NAİLE: "Ablacım, benim herifi kafasının tam dört yerinden vurdum.
SEVDA: "Ablacım biz 2017'de eşimle birlikte bir iş aldık, sonra o iş sarpa sardı, buradayız.
FAHRİYE: "Herkese iyi akşamlar, ben beş vakit namazımı aksatmam da, kıblenin yönünü bilen var mı acaba?"
KEBİRE: "Kocam, gözü burnundan akasıca, beş koli ilacı Gürcistan'dan sokmaya çalışırken yakalanmış, paketlerin üstünde de benim adım yazıyormuş.
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GAYE: "Abla bir arkadaşımla beraber Dudullu Organize Sanayii'nde bir işyerinin kepengini patlattık, kepenk üstümüze kapanmasın mı?
SUDENAZ: "Trans bireyim ablacım, esrardan başka bir şey kullanmam. Üstümde iki dal esrar çıktı satıcı olabilir diye getirdiler.
PERİ VE HANDE: "Biz konsomatristiz hanımlar ama fuhuş yapmayız.
BUSE: "Ablacım şöyle söyleyeyim, akşam bir arkadaşımla takılıp sonra tek başıma evin yolunu tuttum.
Siz ne düşünüyorsunuz?
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Patlamaya hazır dediği şeylere bak 😂 belli ki esra erol ve müge anlı izlememiş, biri şuna tv versin.
Sorsan hepsi kader mahkumu ama 🤦🏻♂️🤦🏻♂️
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