Islak Saç Probleminden İlginç Apartman WhatsApp Yazışmalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Islak Saç Probleminden İlginç Apartman WhatsApp Yazışmalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe gününün öne çıkan tweetleri hangileri?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Çok da gerekli değilmiş.
Bir karar ver sen de!
Amaç ne?
Büyük günah!
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Talha adaya veda ediyor.
Sabır... Biz de olacağız.
Emoji de yapmış.
Aslansın kaplansın.
👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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