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Islak Saç Probleminden İlginç Apartman WhatsApp Yazışmalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Islak Saç Probleminden İlginç Apartman WhatsApp Yazışmalarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.04.2024 - 18:50

Bakalım Perşembe gününün öne çıkan tweetleri hangileri?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Çok da gerekli değilmiş.

Çok da gerekli değilmiş.
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Bir karar ver sen de!

Bir karar ver sen de!
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Amaç ne?

Amaç ne?
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Büyük günah!

Büyük günah!
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Talha adaya veda ediyor.

Talha adaya veda ediyor.
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Sabır... Biz de olacağız.

Sabır... Biz de olacağız.
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Emoji de yapmış.

Emoji de yapmış.
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Aslansın kaplansın.

Aslansın kaplansın.
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👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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