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25 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 19:00

Mars Üçgen Kuzey Ay Düğümü günün ilk yarısında hayatınızı etkilerken, Venüs Neptün Üçgeni günün ikinci yarısında karar vermenizi zorlaştırabilir. Peki, 25 Aralık Pazartesi gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Aralık Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları;

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları;

Sevgili Yay, bugün empati duygunun ve anlayışının artmasıyla hayata karşı sezgisel bir kavrayış yaşayabilirsin. Neptün'ün pasif prensibi, Mars Kuzey Ay Düğümünün hırsı yaşantını etkileyen bir takım ikilemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. 

İkilemlerden kurtulman ve karar vermen için Venüs'ün temsil ettiği aşk ya da paraya ilişkin konulardan birini seçmelisin! Alacağın karar yılın son haftasıyla birlikte gelecek yılı da etkileyebilir. Doğru karar verdiğinden emin olmalısın. 'Aşk mı, yoksa para mı?' desek seçimin ne olurdu? Bunu bir an önce kendine yanıtlasan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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