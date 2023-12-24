25 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün empati duygunun ve anlayışının artmasıyla hayata karşı sezgisel bir kavrayış yaşayabilirsin. Neptün'ün pasif prensibi, Mars Kuzey Ay Düğümünün hırsı yaşantını etkileyen bir takım ikilemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

İkilemlerden kurtulman ve karar vermen için Venüs'ün temsil ettiği aşk ya da paraya ilişkin konulardan birini seçmelisin! Alacağın karar yılın son haftasıyla birlikte gelecek yılı da etkileyebilir. Doğru karar verdiğinden emin olmalısın. 'Aşk mı, yoksa para mı?' desek seçimin ne olurdu? Bunu bir an önce kendine yanıtlasan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...