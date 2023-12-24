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25 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 19:00

Dikkatli olun, Mars Üçgen Kuzey Ay Düğümü ile Venüs Neptün Üçgeni kararlarınızı etkileyebilir! Peki, 25 Aralık Pazartesi gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Aralık Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları;

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları;

Sevgili Boğa, bugün yaşamla olan birlik duygun bir hayli yüksek! Hayata sıkı sıkı tutunmak, geleceğini şekillendirmek ve yeni yıla yeni başlangıçlar yaparak girmek istiyor olabilirsin. Bu süreçte diğer insanlarla güçlü bağlar kurmak, manevi destek alarak hafta boyunca etkisi sürecek kararlar almak üzeresin. 

Şefkatli, affedici ve güvenli bir kişiden maddi destek görebilirsin. Hayallerini gerçekleştirmeye odaklandığın yılın son haftasının ilk anlarından itibaren sezgilerinle hareket etmeye meyilli olabilirsin. Son kararların mutluluk getirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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