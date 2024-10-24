24 Ekim Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
24 Ekim Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 24 Ekim Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katılan örgüt mensuplarından bir bölümü yüzlerini gizlemek için büyük çaba sarf etti.
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Temsilcimiz Beşiktaş, Olympique Lyon'a konuk olduğu maçta 1-0 galip gelirken, maç boyunca adeta ölüp ölüp dirilen Beşiktaş taraftarlarından bolca yorum geldi.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
Dün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı sonrası dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Ancak bu akşam da hiçbir dizinin reklam gelirleri nedeniyle yayınlanmayacağı açıklandı. Bu duruma bir X kullanıcısının tespiti noktayı koydu.
Öcalan çağrısıyla gündeme oturan Devlet Bahçeli'ye Zerrin Özer'den ağır bir tepki geldi.
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Tatil dönüşü havaalanında görüntülenen taze aşıklar Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın görüntüsü sosyal medyada olay oldu! Varını yoğunu sevgilisi Kubilay'a taşıtan Hafsanur büyük takdir topladı 😂
Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlenirken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Stadyumun bulunduğu bölgede dron uçurmak yasaklandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Fransız ekibi Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek Avrupa'da puanla tanıştı.
NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni fragmanı yayınlandı. Dizide Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakterinin mehdi gibi peşinden gidilmesi sosyal medyanın dikkatini çekti.
PFDK, Galatasaraylı Yunus Akgün'e verilen cezayı açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Yunus Akgün'e sadece 117 bin TL para cezası verilirken, Beşiktaş cephesinden tepki gecikmedi.
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Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’nden Dr. Suzanne Dawson'ın öncülüğünde yürütülen bir araştırmada ağır battaniyelerin anksiyeteyi azaltıp uyku kalitesini artırdığı ortaya koyuldu. 'Babaanne yorganı' olarak bildiğimiz yorganların aslında büyük bi' hikmeti varmış.
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